Депутат Рады о рационе жителей Украины: «Прямо как в блокадном Ленинграде»

Киев, , 15:30 — REGNUM Рацион жителей Украины можно сравнить с питанием жителей «блокадного Ленинграда». Об этом заявил украинский депутат Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале «112-Украина».

По его словам, правительство Украины, которое добивалось «очередного транша» Международного валютного фонда (МВФ), жертвует «нашим здоровьем».

Рабинович напомнил, что правительство Украины сократило в стране нормы потребления некоторых продуктов, в частности, хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сахара, меда и кондитерских изделий.

«Раньше норма хлеба (на Украине) равнялась 250 грамм, а теперь — 100 грамм… — сказал парламентарий. — Прямо как в блокадном Ленинграде».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря текущего года Украина получила от МВФ транш в размере 1,4 млрд долларов.

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