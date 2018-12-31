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Патриарх Кирилл призвал Варфоломея отказаться от общения с раскольниками

Политика

Объединительный собор раскольничьих организаций Украины состоялся в Киеве 15 декабря

Патриарх Кирилл призвал Варфоломея отказаться от общения с раскольниками
Иван Шилов © ИА REGNUM
Патриарх Варфоломей

Москва, 31 декабря 2018, 14:43 — REGNUM  Патриарху Константинополя Варфоломею нужно отказаться от участия в авантюре с легализацией раскольников на Украине. С таким призывом выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, направивший послание Варфоломею. Текст заявления размещен на сайте Московского патриархата РПЦ.

«Отступитесь сейчас от общения с раскольниками (на Украине), откажитесь от участия в политической авантюре их легализации», — говорится в письме.

Патриарх Кирилл отметил, что создание так называемой автокефальной церкви, происходившее в нарушение всех церковных канонов, положит конец первенству патриарха Варфоломея в православном мире.

Как сообщало ИА REGNUM, объединительный собор раскольничьих организаций Украины, в президиуме которого, помимо представителей Константинопольского патриархата заседал президент Украины Пётр Порошенко, состоялся в Киеве 15 декабря.

По итогам собора было заявлено о создании настоящей православной церкви на Украине, хотя каноническая УПЦ мероприятие проигнорировала.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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