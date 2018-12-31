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В ЦИК Украины подал документы первый кандидат в президенты страны

Политика

31 декабря официально стартовала президентская кампания на Украине

Киев, 31 декабря 2018, 13:12 — REGNUM  На Украине в Центральную избирательную комиссию первый кандидат подал документы для регистрации на выборах президента страны. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает УНН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня на Украине официально стартовала президентская кампания. ЦИК открыл прием документов от кандидатов для регистрации. Кандидаты могут подавать документы вплоть до 3 февраля 2019 года.

ЦИК проводит регистрацию в течении пяти дней с момента подачи документов.

Первым, кто подал документы для регистрации оказался бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко. Шансов выиграть выборы у него мало, так как в опросах общественного мнения он не занимает первых строк.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине официально началась президентская кампания

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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