В ЦИК Украины подал документы первый кандидат в президенты страны

Киев, , 13:12 — REGNUM На Украине в Центральную избирательную комиссию первый кандидат подал документы для регистрации на выборах президента страны. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает УНН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня на Украине официально стартовала президентская кампания. ЦИК открыл прием документов от кандидатов для регистрации. Кандидаты могут подавать документы вплоть до 3 февраля 2019 года.

ЦИК проводит регистрацию в течении пяти дней с момента подачи документов.

Первым, кто подал документы для регистрации оказался бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко. Шансов выиграть выборы у него мало, так как в опросах общественного мнения он не занимает первых строк.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине официально началась президентская кампания