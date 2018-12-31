Порошенко: война, выборы, Церкви

Станислав Стремидловский, , 13:12 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 24 — 30 декабря 2018 года стали: мученик Стефан учит нас прощению; патриарх Кирилл поздравил с Рождеством «глав инославных Церквей»; в Страсбурге освятили храм РПЦ; президент Украины Петр Порошенко подписал спорный закон; израильские журналисты рассказывают о христианах Израиля; египетские копты празднуют Рождество по-новому.

Папа Римский Франциск напомнил, что святой мученик Стефан учит нас прощению, передает Vatican News (Ватикан). Радость рождественской вести о том, что Христос родился для нас и принес мир всему миру, все еще переполняет наши сердца, и сегодня (26 декабря), в этой атмосфере радости мы отмечаем праздник святого Стефана, сказал понтифик и задался вопросом: почему два таких разных праздника находятся в литургическом календаре рядом? Ведь мы празднуем Рождество Господа Иисуса и уже на следующий день вспоминаем драму Стефана, забитого камнями до смерти в Иерусалиме во время первых гонений против молодой Церкви. На самом деле в этом нет ничего странного, ибо в рождественской радости уже звучат пасхальные ноты: Младенец Иисус — Сын Божий, ставший человеком, спасет человечество Своей смертью на кресте, подчеркнул папа. Святой Стефан первым последовал по стопам Божественного Учителя своей мученической смертью; он умер, как Иисус, вверяя всю свою жизнь Богу и прощая своих гонителей, отметил епископ Рима. Слова Стефана во время казни являются призывом к каждому из нас принять с верой из рук Господа все, что жизнь для нас готовит, будь то доброе или злое: «Наша жизнь отмечена не только счастливыми обстоятельствами — мы это знаем — но и трудностями и растерянностью. Но вера в Бога помогает нам принимать трудные времена и видеть в них возможность для роста в вере и построения новых отношений с нашими братьями и сестрами».

Московский патриархат поздравил с Рождеством «глав инославных Церквей». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с такими словами к ним: «Торжественно отмечая этот праздник, мы должны памятовать о великом предназначении христиан, Самим Господом призванных быть светом миру и солью земли, творить дела любви и милосердия, свидетельствовать и ближним, и дальним о непреходящих евангельских идеалах». Патриарх направил поздравительное послание папе Франциску, патриарху Антиохийскому и всего Востока кардиналу Бешаре Раи, предстоятелям некоторых древневосточных православных Церквей и Ассирийской церкви Востока. Со своей стороны председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) поздравил с Рождеством Христовым предстоятелей древневосточных православных Церквей, папу Франциска, католических ординариев восточных обрядов, предстоятеля Ассирийской церкви Востока, глав некоторых протестанских общин.

В Страсбурге прошло освящение православного храма Всех Святых, принадлежащего Русской православной церкви, сообщает La Croix (Париж, Франция). «Настоящий праздник для всей общины», — говорится на сайте прихода. Освящение прошло 23 декабря в присутствии епископа Мадридского и Лиссабонского Нестора (Сиротенко) и посла России во Франции Алексея Мешкова. «В течение долгого времени нашему растущему сообществу было тесно в своих старых помещениях», — сказал игумен Филипп Рябых, отвечающий за приход, в конце церемонии, называемой «малым освящением». Оно позволяет служить литургию в новом храме, в котором могут поместиться 300 верующих. Эта церковь высотой 41 метр является центральным элементом культурно-религиозного комплекса, который строится с декабря 2013 года, презентация которого состоялась в мае 2018 года в присутствии мэра Страсбурга Ролана Риса. Помимо храма в центре присутствует библиотека православной литературы и церковно-приходская школа. Великое освящение церкви должно состояться в течение 2019 года с участием патриарха Кирилла.

Президент Украины Петр Порошенко подписал спорный закон (под номером 5309) о названии Церкви, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Он гласит, что религиозные организации, чей административный центр находится за пределами Украины, должны указывать это в названии. Однако это применимо только в том случае, если такой центр расположен в «государстве, определенным законом как военный агрессор против Украины и/или как оккупирующий часть территории Украины». Поводом для выдвижения инициативы послужило основание «Православной Церкви Украины» (ПЦУ) под эгидой Константинопольского патриархата. Украина хочет еще сильнее дистанцироваться от России в религиозной сфере. Русская православная церковь и российские власти выразили протест. Юридический отдел Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что новый закон нарушает свободу вероисповедания миллионов верующих украинцев, противоречит Конституции и Декларации прав человека. Украина — «государство светское», поэтому не может законным путем улучшать или ухудшать статус религиозных объединений. Оппозиция в Верховной раде Украины резко протестовала против «закона 5309». «Средневековые практики» не соответствуют «демократическому обществу», говорится в заявлении оппозиции. УПЦ МП также не видит оснований менять свое название после голосования в парламенте.

«Порошенко: война, выборы, Церкви». Так озаглавил свою статью портал AsiaNews (Рим, Италия). Украина отменила военное положение. Оно действовало в течение 30 дней в десяти областях после захвата трех украинских судов ВМС в Керченском проливе, что украинские власти сочли «актом агрессии». Однако единственной реальной ограничительной мерой стал запрет на въезд в страну российских мужчин в возрасте 16 — 60 лет. Таким образом, более тысячи человек, в том числе несколько женщин, не были пропущены на Украину. Совет безопасности Украины распространил эту меру на неопределенный срок, пограничный контроль будет усилен в начале нового года. Порошенко хотел продлить военное положение, но решил не отменять предстоящие президентские выборы, назначенные на 31 марта. Избирательная кампания официально началась в конце декабря. Военное положение не было продлено также из-за давления со стороны оппозиции, которая обвинила Порошенко в использовании «российской угрозы» ради спасения его политической карьеры. Антироссийская позиция президента не улучшила его позиции. Вместо этого различные лидеры оппозиции просят принять решительные дипломатические меры, чтобы освободить задержанных россиянами 24 моряков, которые оказались втянутыми в политическую игру. Ссылаясь на американские источники, многие наблюдатели в Киеве отмечают, что отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса даст россиянам возможность действовать, не провоцируя сильной реакции со стороны США и других западных стран. Со своей стороны украинский президент неоднократно обращался к Западу с призывами усилить давление на Россию, помимо существующих санкций. Между тем, рядовые украинцы устали от пятилетнего «гибридного» конфликта, далеко не все они поддерживают радикальные позиции Порошенко, который использовал межправославный скандал между Киевом, Константинополем и Москвой для усиления своих позиций. Согласно опросам общественного мнения, партия президента популярна у 11% граждан против 21% у партии бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и 14% у актера Владимира Зеленского. При этом более 50% опрошенных высказались против действующего президента. Многие считают, что — учитывая относительную неудачу с военным положением — Порошенко, чтобы поддержать свое политическое будущее, будет использовать религию еще более явно. 6 января президент фактически планирует сопровождать нового митрополита Киевского Епифания в Константинополь, чтобы получить томос об автокефалии от патриарха Варфоломея. Месяцы избирательной кампании будут потрачены на организацию новой Церкви, на то, чтобы попытаться вытащить из Русской православной церкви как можно больше храмов.

Израильские журналисты рассказывают о христианах Израиля, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). В статье, опубликованной газетой The Jerusalem Post, приводятся данные о христианах. Правда, цифры, выданные государственными учреждениями, не включают десятки тысяч экономических мигрантов (азиатских, европейских и африканских), которые находят временную и даже долгосрочную работу в сферах оказания персональных услуг, строительстве, сельском хозяйстве, общественного питания и туризма. В 2018 году христиан в Израиле насчитывается чуть более 2%, то есть 175 тысяч человек. Из них арабов — 77%, есть и примерно 600 фалашей, которым разрешили иммигрировать из Эфиопии. В среднем христиане вступают в брак не слишком рано: в возрасте 29 лет мужчины и 25,5 лет женщины. Женщины-христианки получают образование в большей степени, чем их соотечественники: 75% имеют диплом о среднем образовании (средний показатель по стране — 62,7%). С точки зрения географии проживания Иерусалим не имеет преимущества: 71% христиан (в основном православные и католики-мелькиты) живут на севере Израиля. Арабская христианская община выделяется в Назарете (22,1 тысячи), затем в Хайфе (15 тысяч) и Иерусалиме (12,8 тысяч).

Эта коптская христианская деревня примерно в 280 милях к югу от Каира называет себя «маленьким Иерусалимом», ведет репортаж из Египта автор National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). В это время года многие из 40 тысяч жителей деревни вспоминают о частых паломничествах на Святую землю с посещение в Вифлиеме пещеры, где родился Господь. Как и другие православные христианские общины на Ближнем Востоке, 20 миллионов коптов Египта представляют рождение Иисуса как происходящее в пещере, а не в яслях в деревянной конюшне, как это распространено в Европе и Соединенных Штатах. Поскольку копты следуют юлианскому календарю, они празднуют Сочельник вечером 6 января, а Рождество — 7 января. Некоторые утверждают сейчас, что коптская древняя община должна изменить даты празднования на 24 и 25 декабря в знак глобального христианского единства. Идея вызывает неоднозначную реакцию в обществе, которое уже переживает изменения своих давних рождественских традиций. Вечнозеленые ели не растут в долине Нила, поэтому рождественская елка является относительным новичком среди сахарного тростника, пшеничных и хлопковых полей и финиковых пальм. Сегодня 9-футовая рождественская елка, наряду с самой большой рождественской пещерой, украшает внутренний двор храма в Эль-Кошех. «Она появилась здесь только после большой резни», — рассказывает завуч местной школы Не'мат аль-Кумос. В январе 2000 года между мусульманами из соседней деревни и христианским предпринимателем вспыхнул спор, который привел к смерти 21 копта, некоторые были распяты. Насилие имеет место и сегодня, несмотря на поддержку христианской общины президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. «Дерево, безусловно, новое явление, как и Санта-Клаус, — говорит 62-летняя Ангель Маркус. — Но я по-прежнему придерживаюсь старых бабушкиных праздничных рецептов, готовлю на гриле нильскую тиляпию и скумбрию, хотя многие мои соседи стали готовить мясные блюда, ростбиф и индейку». Сейчас жители Эль-Кошеха обсуждают предложения перенести дату празднования Рождества. Два года назад католики и копты начали изучать, какие шаги можно предпринять, чтобы достичь взаимного признания крещения, мест паломничества и даже литургических календарей. Епископ Епифаний, настоятель коптского монастыря Анба Макар в Бехеире, был главным в попытках коптского патриарха Тавадроса II примирить его Церковь с Ватиканом. Но в июле этого года Епифаний был убит. Двое мужчин, обвиненных в его смерти, являются монахами, связанными с группой «защитников веры», которые яростно выступают против изменения литургического календаря. Аль-Кумос называет «ревнителей» экстремистами. Но и он считает, что Коптская церковь должна сохранить свой уникальный календарь. «Я не вижу ничего плохого в Санта-Клаусе и рождественских елках, — сказал он. — Но я думаю, что обменивать Рождество на какое-то политическое сближение с Западом будет неправильным». С другой стороны, 31-летний шофер Малам Аллам, который возит ящики с пластиковыми деревьями, считает, что изменение календаря неизбежно. «Современный транспорт и технологии стирают разницу между селом и городом, даже между Египтом и Европой, — отмечает Аллам. — Патриарх Тавадрос II видит в этом нечто прекрасное, и я согласен объединить Рождество с западным миром, чтобы мы все праздновали Рождество одновременно».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.