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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом

Политика

Лидеры двух стран обменялись поздравительными телеграммами

Пекин, 31 декабря 2018, 13:05 — REGNUM  Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю приближения Нового года. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает агентство «Синьхуа».

В поздравительной телеграмме Си Цзиньпин выразил желание продолжать взаимодействие с российским лидером по всем направлениям «ради счастья народа двух стран».

«Я желаю продолжить взаимодействие с вами в едином ключе ради непрерывного прогресса в развитии наших двусторонних отношений по всем направлениям, ради счастья народов двух стран», — сказано в телеграмме председателя КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин также направил Си Цзиньпину телеграмму с поздравлениями по случаю Нового года. Президент России отметил развитие всестороннего сотрудничества между двумя странами и существенный рост товарооборота.

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