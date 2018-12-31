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Минобороны РФ: Информация о сокращении выплат военным — «фейк»

Политика

Военнослужащим псковского гарнизона не сокращали выплаты

Минобороны РФ: Информация о сокращении выплат военным — «фейк»
Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Москва, 31 декабря 2018, 12:49 — REGNUM  Министерство обороны Российской Федерации заявило, что информация о якобы сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления предназначенных для этого средств на строительство Главного Храма Вооруженных сил, является недостоверной. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 31 декабря, пресс-служба Минобороны РФ на своей странице в социальной сети Facebook.

В российском военном ведомстве заявили, что распространяемая информация о якобы сокращении выплат военным псковского гарнизона является «фейком» и распространяется украинскими пропагандистами.

«Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

В сообщении подчеркивается, что начисление денежного довольствия в российской армии осуществляется только в безналичной форме на персональные банковские карты военных. При этом статья расходов на денежное довольствие военнослужащих в бюджете Минобороны РФ является одной из самых защищенных и контролируемых.

В связи с этим никакие злоупотребления с денежными средствами, предназначенными для денежного довольствия военнослужащих командирами на местах попросту невозможны.

Что касается пожертвования на Главый Храм ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне со стороны российских военнослужащих являются исключительно добровольными и осуществляются индивидуально самим военнослужащими.

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