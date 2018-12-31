Ближний Восток переходит от войны к миру

Станислав Тарасов, , 12:00 — REGNUM

Главным итогом уходящего 2018 года для Ближнего Востока стало заявление президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии и сокращении численности американского контингента в Афганистане. Причем, свое заявление он сделал на авиабазе в Ираке. Это важно потому, что Трамп и раньше выступал перед американскими военнослужащими за рубежом, например, в Италии, Японии и Южной Корее, однако его критиковали за то, что он ни разу не навещал своих военных в зоне боевых действий.

И вот он с супругой провели Рождество в Ираке. Его первый визит в зону боевых действий стал апогеем определенного процесса. Трамп высказал желание отказаться «от участия в войнах на Ближнем Востоке, которые… тянутся бесконечно» и заверил, что «США больше не будут играть роль «мирового жандарма». Американский президент говорил о том, что «мы распространились по всему миру. Мы находимся в таких странах, о которых многие даже и не слышали. По правде говоря, это нелепо. Теперь мы будем действовать по-другому». Некоторые политики призывают сейчас Трампа изменить свою позицию по Афганистану, замедлить вывод войск из Сирии. Возможно, по тактическим соображениям Вашингтон и будет корректировать свои позиции, но оценочные характеристики 45-го президента США стали воробьем, который вылетел и его уже не поймаешь.

Трампа, конечно, критикуют. Недоволен Берлин. В отставку подал министр обороны США Джеймс Мэттис. В этой связи один из лидеров неоконов заявил, что «Трамп уничтожает американскую политику на Ближнем Востоке». Но какую именно политику? «Соединенные Штаты потратили на военные операции на Ближнем Востоке шесть триллионов долларов, ничего при этом не добившись, — говорил ранее Трамп. — Это недопустимо». Америка помимо денег потеряла убитыми огромное количество своих солдат в трех последовательных неудачных войнах на Ближнем Востоке. Речь идет, конечно, преимущественно об Афганистане, Ираке и Сирии. Но дело и в том, считает американское издание The American Conservative, что сам Трамп за время своего президентства наломал в регионе немало дров: вышел из ядерного соглашения с Тегераном, предпринимал попытки сколотить в регионе военно-политическую коалицию против Ирана, не раз наносил бессмысленные ракетные удары по территории Сирии, решением признать Иерусалим столицей Израиля загнал в угол проблему палестино-израильского урегулирования, не обозначил перспективы афганского диалога и многое другое.

Издание полагает, что все это стало «продолжением деструктивной политики его предшественников». Даже участие США в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке с июня 2014 года, а в Сирии — с сентября 2014 года не находит однозначной политической оценки. Скользкой является и позиция Вашингтона относительно перспектив сирийского урегулирования по астанинскому сценарию. В такой ситуации предполагаемый уход американцев из Сирии преобразует расклад сил не только в этой стране, но и в регионе в целом. Сейчас большинство западных экспертов утверждают, что США «потерпели на Ближнем Востоке поражение», а «победы» начинают пожинать Россия, Иран и в некоторой степени Турция. Не будем злорадствовать, зададим вопрос: почему решение об уходе из Сирии принято Трампом именно сейчас? Простого ответа нет. Ведь Ближний Восток представляет собой сложный узел противоречий, на который завязаны не только экономические, но и политические и религиозные проблемы во взаимоотношениях стран региона.

По всем признакам Вашингтон приступил к формированию новой внешнеполитической стратегии на Ближнем Востоке, которая станет проявлять себя в 2019 году. России на этом направлении необходим диалог с США, а не конфронтация. Пора и нужно начать серьезные дипломатические маневры главных игроков, включая США, Турцию, Иран, Израиль, Саудовскую Аравия, возможно, кто-то еще. В этом регионе не может быть одного «победителя», каждый реальный участник предстоящего процесса должен обращать внимание на правильные решения, которые, кстати, у Вашингтона все же были. А пока жители Дамаска настроены оптимистично, в столицу Сирии начали возвращаться посольства многих стран, жизнь в стране постепенно налаживается, беженцы едут к местам постоянного проживания. Хотелось бы, чтобы этот тренд продолжился весь 2019 год и на другие страны региона. Хотя предсказывать на Ближнем Востоке главные темы грядущего года — занятие неблагодарное.