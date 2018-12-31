МИД Румынии ответил на статью посольства РФ об очернении памяти о войне

Бухарест, , 11:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Румынии выразило сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства в Бухаресте о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от нацизма. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на сайте российского посольства в Румынии была опубликована статья под названием «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о «бесчинствах» советских солдат — освободителей Европы от фашизма».

В статье указывается, что ряд румынских СМИ не прекращает пропагандистскую кампанию по очернению солдат Красной армии. При этом «специалисты», которые обсуждают эту тему, предпочитают называть советских солдат просто русскими, а также старательно забывают упомянуть тот факт, что за мародерство и насилие над мирным населением в Красной армии расстреливали.

МИД Румынии решил ответить на эту статью. Внешнеполитическое ведомство этой страны выражает сожаление в связи с размещением вышеупомянутого материала на сайте российского представительства. Также в заявлении сказано, что «пост посольства РФ не отличается строгостью, которую может иметь академическая дискуссия, а распространяемая среди общественности этим постом информация не является полной».

Также в заявлении МИД Румынии сказано, что прошлое отношений между Румынией и РФ не должно быть «местом для спекуляций и необоснованных мнений, которые могут повредить двусторонним отношениям». Анализ общей истории двух стран предлагается оставить совместной румыно-российской комиссии историков, а посольству России в Бухаресте «обновить историческую информацию, которую оно использует, посредством будущей работы совместной комиссии».