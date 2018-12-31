В 2019 году в Башкирии «без волюнтаризма и излишеств обойтись не получится»

Уфа, , 09:37 — REGNUM Главное событие уходящего года в Башкирии — смена главы республики Рустэма Хамитова, а за ней и масштабная, очень стремительная замена административных элит. Поменялись практически все вице-премьеры, ушел председатель правительства, перешел на работу в Совет Федерации мэр Уфы Ирек Ялалов и появился новый руководитель администрации врио главы. Отставку Рустэма Хамитова связывают с беспрецендентным давлением «Башкирской содовой кампании».

«Возвращение в регион после десятилетнего отсутствия Радия Хабирова (можно даже сказать, после своеобразного «остракизма») — это, несомненно, его аппаратная победа как политика. Все эти годы он вел аппаратные, многоуровневые игры и преуспел в них», — заявил ИА REGNUM руководитель АНО «Института региональной экспертизы», доктор философских наук Дмитрий Михайличенко.

«Сейчас продолжается процесс формирования новой конфигурации власти в республике. Она будет вертикально интегрированной, с жесткой дисциплиной и отсутствием альтернативности. В идейном смысле весь негатив за ошибки и просчеты будет перекладываться на предыдущее руководство.

У Хабирова есть ближайшее окружение, которому он безгранично доверяет. К сожалению, в республике ни на уровне лидеров общественного мнения, ни на уровне социальных институтов не сформирована система сдержек и противовесов, которая способна поставить под социальный контроль безграничные возможности новых административных элит. Это значит, что без волюнтаризма и излишеств обойтись не получится.

Ситуация с шиханами, когда Хабиров объявил о решении о промышленной разработке Куштау, уже свидетельствует о том, что он не намерен учитывать общественное мнение. Впрочем, в глазах федерального центра это только добавляет ему политических очков. Хабиров показал себя как политик, готовый впитывать социальный негатив и не допускать выхода ситуации на федеральный уровень.

Тем не менее, полагаю, что так будет не всегда. Так же, как и празднование нового года, смена губернатора в регионе ассоциируется с новыми надеждами, а также надеждами на то, что все плохое останется при прежнем руководстве. Однако после этого нередко наступает период разочарования.

Полагаю, у Хабирова есть четкий план проведения избирательной кампании в республике. Думаю, речь идет о масштабных цифрах и по явке, и по итоговому результату. Вопрос лишь в том, как придать легитимность этому процессу. Помимо этого, внутриэлитные расклады, которые до конца не урегулированы, также могут доставить Хабирову определенные трудности (я имею ввиду, прежде всего, фактор Тимербулата Каримова, зятя Игоря Сечина). При этом новый руководитель республики — это сильный политик, знающий, что он должен сделать для развития региона. Крайне важно для политической устойчивости самого Хабирова чтобы он четко соблюдал установки федерального центра. Эти установки достаточно сложные и требующие активной работы, к которой Хабиров готов. В то же время себе в ущерб он работать не будет. Здесь есть определенные апории и дилеммы».