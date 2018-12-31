Украинский посол обвинил Россию в ссорах Варшавы и Киева

Киев, , 03:55 — REGNUM Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица возложил на Россию ответственность за ухудшение украинско-польских отношений. Об этом сообщает «Укринформ».

По мнению дипломата, обострение разногласий Варшавы и Киева — в интересах Москвы. Так, до сих пор неизвестно, кто стоит за уничтожением украинских памятников в Польше и польских — на Украине.

«Яблоко раздора» нам подбросила Россия, и она будет продолжать это делать в дальнейшем», — сказал Дещица.

Как сообщало ИА REGNUM, напряженность в отношениях Польши и Украины во многом связана с оценками исторических событий. Так, ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что украинский националист Степан Бандера, убивавший поляков, безусловно является бандитом по отношению к жителям Польши, а конфликт между Киевом и Варшавой удастся разрешить только после смены нескольких поколений.

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