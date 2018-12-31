Трамп позавидовал Обаме из-за стены вокруг особняка

Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Особняк экс-президента США Барака Обамы обнесен высоким забором, тогда как строительство стены на американо-мексиканской границе не завершено. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Барак и Мишель Обама построили вокруг своего дома стену в десять футов (около 3 м) высотой. Забор действительно нужен — для безопасности.

«США нужно то же самое, но чуть большая версия», — добавил Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1079497288605683712

Как сообщало ИА REGNUM, разногласия из-за «стены Трампа» на границе с Мексикой привели к частичной приостановке работы американского правительства. Демократы в конгрессе не одобряют выделение примерно $5 млрд на строительство стены, тогда как Трамп не согласен убрать эту статью расходов из проекта бюджета.

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