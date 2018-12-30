СМИ узнали, где президент Украины встретит Новый год

Киев, , 23:57 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко, семья которого последние несколько лет в конце декабря улетала на Мальдивские острова, планирует встретить Новый год в резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

«Порошенко вместе с женой Мариной … встретит (новогоднюю ночь) в карпатской резиденции «Синегора», — передает вещатель.

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Напомним, в 2017 году депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко в эфире телеканала ZIK рассказал про визит президента Украины Петра Порошенко на Мальдивские острова.

По его словам, Порошенко «майские праздники провел на Мальдивах в отеле за $25 тыс. в сутки».

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