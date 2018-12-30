Канцлер Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

Вена, , 23:23 — REGNUM Австрия поддерживает возможность постепенной отмены ограничительных мер против Российской Федерации, которые были введены в 2014 г. после начала гражданской войны на Украине. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, постепенная отмена санкций, введенных в отношении РФ, должна зависеть от урегулирования конфликта в Донбассе.

Канцлер Австрии напомнил, что ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже озвучивал подобное предложение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. США и ЕС ввели санкции в отношении РФ после воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине. Сначала под ограничительные меры Вашингтона и Брюсселя попали отдельные физические лица и компании страны, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы российской экономики.

Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших ограничительные меры против РФ.

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