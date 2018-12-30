Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии

Брюссель, , 22:29 — REGNUM Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

По его словам, уже два года ЕС работает над вопросом укрепления внешних границ, однако «внезапно сейчас» некоторые страны стали опасаться «отрицательного влияния» на национальный суверенитет.

«Это вопиющее лицемерие (лидеров стран ЕС)», — сказал Юнкер.

Как передало ИА REGNUM, 14 ноября погранслужба ЕС Frontex сообщила, что 2018 год может стать самым малочисленным за пять лет по количеству прибывших в ЕС нелегальных мигрантов.

По данным погранслужбы, поток беженцев в ЕС за десять месяцев 2018 года снизился на 31%.

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