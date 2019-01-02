Легализация политического террора и начало диктатуры: итоги года в Литве

Олег Михайлов, , 12:36 — REGNUM

В Литве трудовой год традиционно завершается гораздо раньше Нового года. 21 декабря в этом, 2018 году, — последний будний день. Далее католическое Рождество и двухдневное окошко только 27−28 декабря, когда никто всё равно не работает, убегая в отпуск за свой счёт или в счёт накопленных дней. А раз день последний, то можно и подвести итоги всего 2018 года.

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Года, который впишут крайним в истории превращения Литвы в полувоенную диктатуру. Уже несколько лет литовская система, — нет, не только уходящая президент Даля Грибаускайте или консерваторы, среди архитекторов целая группа лиц, которые формально к политике даже отношения не имеют, — подводила Литву к трансформации в авторитаризм. По-оруэлловски под знамёнами свободы, демократии, верховенства закона и прав человека.

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В итоге главным «завоеванием» режима стало узаконивание запрета на инакомыслие. Начало 2018 года ознаменовалось новостью об аресте группы лиц по обвинению в шпионаже за сбор информации из (!) открытых источников. Спецслужбы заявили: нет, никакую секретную информацию эти лица не собирали, но они обобщали то, что доступно каждому жителю с ногами, руками, глазами, смартфоном и интернетом. Фотографировали Клайпедский порт или движение военной техники по дорогам Литвы. Всё это якобы в интересах России. Именно за то, что якобы в интересах России, их и арестовали и, возможно, посадят в тюрьму на 15 лет. За фотографии, которые может сделать любой ребёнок.

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Спецслужбы Литвы тогда впервые публично бросили в общество свой главный новый тезис: за шпионаж будем сажать в тюрьму даже за обобщение статей из СМИ, критику действующей политики даже в блогах (об этом позже) и просто любые отношения с Россией или Белоруссией.

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Закрепили эту новую доктрину к концу 2018 года, когда объявили, что «за шпионаж в пользу России» арестован литовский политик Альгирдас Палецкис, гражданин России Валерий Иванов (его быстро отпустили, но надолго ли?) и ещё не то пять, не то шесть человек. Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас всю неделю ходил по СМИ и повторял одно и то же: они не собирали секретную информацию, не готовили какую-то спецоперацию, но собирали «чувствительную» для Литвы информацию. Да, из открытых источников. Но в интересах России!

А вот в судебном процессе уже бывшего депутата горсовета Клайпеды Вячеслава Титова, которого обвиняют за слова о том, что литовские так называемые «лесные братья» никакие не лесные братья, а обыкновенные бандиты, в дело прикрепили даже его записи в социальных сетях, где он размещал ссылки на заметки о нём в российских СМИ. Сам этот факт, оказывается, отягчающее обстоятельство!

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«Ну и что тут такого, если есть доказательства, что работали в интересах иностранного государства», — скажет типичный литовец — читатель литовской пропаганды. В том то и дело, что пока не было представлено ни одного факта, что сбор информации из открытых источников проводился по заказу неких российских спецслужб (правоохранительные органы туманно говорят, что нашли в почте Титова некую похвалу от российского адресата — это и есть главное доказательство!!!). Во-вторых, само понятие «сбор открытой информации» автоматически должно доводить до абсурда подобные обвинения. В таком случае любой текст можно трактовать как «работу на спецслужбы России». Должно, но только не в Литве.

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Остаётся понять, в чём задачи архитекторов такого нового для Литвы времени.

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«Литва — прифронтовое государство». Именно через Литву приходит линия, за которой буйствуют недружелюбные для всего «свободного мира» силы. Именно по границе Литвы пробит цивилизационный разлом. Между свободой и варварством. Миролюбием и насилием. Миром и войной. А раз Литва — окоп всего демократического человечества, то это человечество обязано напихать в этот окоп как можно больше оружия.

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Эту «истину» уходящая президент Даля Грибаускайте продвигает уже несколько лет и, надо признать, добилась успехов. В Литве на улицах танки уже действительно никого не удивляют, оружия всё больше, а в 2018 году США даже построили первый в Прибалтике авиационный полигон у границ с Калининградской областью. Теперь там отрабатывают уничтожение наземных целей с воздуха. Быть главным окопом НАТО — доходное занятие. Особенно на фоне снижающихся донорских вливаний ЕС. Но превращение в полноценный окоп невозможно без затыкания общества. Отсюда и аресты, отсюда и террор.

Литва только на пути к полноценной диктатуре, так что пока ещё не обходится без курьёзов. В 2018 году слово «Кремль» оставалось главным в литовской внутренней политической повестке. Парламентские партии переругались так, что оболваненный пропагандой литовец (тот, который ещё не эмигрировал от греха подальше) продолжал пить от горя, поддерживая звание страны как одной из самых пьющих в мире.

Консерваторы весь год обвиняли правящих крестьян-зелёных в «работе на Кремль» из-за бизнес-связей председателя партии Рамунаса Карбаускиса с российскими производителями удобрений. К концу года премьер Саулюс Сквернялис обвинил консерваторов в «работе на Россию» из-за попыток саботировать принятие бюджета на 2019 год. Протесты и забастовки учителей выгодны только Москве, говорил премьер. Литовские поляки Вальдемара Томашевского, понятное дело, все сплошь «агенты Кремля». Отколовшиеся ветераны социал-демократов, основавшие альтернативную фракцию в парламенте, совершенно точно «путинские». Одни связи бывшего вице-спикера парламента Миндаугаса Бастиса с «Росатомом» чего стоят! Оппозиционные «Порядок и справедливость», детище экс-президента Роландаса Паксаса, который в декабре — о ужас — встретился с Владимиром Путиным, как-то мало ругают Россию. Разумеется, куплены. Обновлённые социал-демократы и молодой лидер Гинтаутас Палуцкас тоже не замечен в пикетах у посольства России. Наверняка это второй Палецкис, который также был влиятельным социал-демократом, а потом вон как маргинализировался! Шпионить на Россию стал.

Сам премьер Сквернялис точно «кремлёвский», ведь его карьера началась с эпохи Паксаса — именно Паксас стал первым трамплином для действующего премьера. А Паксас, ещё раз повторим, в декабре Путина видел. И даже говорил с ним.

Сам арестованный сегодня Палецкис, как известно, был одним из переговорщиков по вступлению Литвы в ЕС. Раз он российский шпион, может, Москве было выгодно, чтобы Литва вошла в Евросоюз и началась массовая эмиграция, уничтожившая все перспективы государства? Вот же коварный план!

Если верить всей шизофрении, а это далеко не вся, то в парламенте Литвы, да и во всей литовской политике, в принципе нет ни одной политической силы, которая не представляет интересов России, спецслужб РФ и лично президента Путина.

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Но это всё болезни роста и спринта Литвы к диктатуре. В 2019 году всё поправится. Президент Грибаускайте уедет работать в органы Евросоюза, на её место заступит Грибаускайте 2.0 — экс-министр финансов, кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (абсолютная копия Грибаускайте, разве что в партшколе не преподавала), а курс от авторитаризма к диктатуре успешно продолжится.

Первая половина 2019 года будет особенно жаркой. С марта по май муниципальные выборы, выборы в Европарламент и президентские. Тут обязательно будут и новые аресты «шпионов», и апокалиптические стоны про «ядерного монстра» — Белорусскую АЭС, о скором нападении России, но ко всему этому, по большому счёту, все привыкли.

Литве нужно что-то новое, чтобы обосновать право на окоп. И это должен быть какой-то реальный инцидент с Россией. С жертвами. Желательно, не так масштабно, но что бы у спонсоров окопа вообще не возникало никаких сомнений в прифронтовой судьбе Литвы.