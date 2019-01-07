Землетрясение, отставки и трагедия в Магнитогорске: Южный Урал в 2018 году

Александр Комаров, , 08:11 — REGNUM

2018 год был для Челябинской области богатым на великие и не очень события. Несколько министров и мэр Челябинска ушли в отставку, областной центр пережил закрытие свалки и мусорный коллапс, прозвучали приговоры по резонансным уголовным делам и многое другое. Но все их затмила трагедия в Магнитогорске. Ближе к вечеру 31 декабря глава МЧС России Евгений Зиничев заявил президенту Владимиру Путину о том, что под завалами обрушившегося седьмого подъезда многоэтажки могут находиться более 40 человек. Перспективы были самые мрачные. Но очень многие уральцы и не только надеялись на новогоднее чудо — на то, что люди, связь с которыми установить после произошедшего не удалось, живы и, возможно, находятся в безопасности.

Волна отставок

Начался 2018 год чередой отставок в правительстве региона. Первой свой пост покинула глава минприроды Ирина Гладкова. Заявление об уходе она подала 16 января. 19-го был её последний рабочий день.

Новость об отставке главы минприроды вызвала радость на форумах и в социальных сетях. Министерство она возглавляла с октября 2014 года и за это время многие жители Челябинска не ощутили улучшения экологической ситуации. По их словам, всё становилось только хуже. В периоды неблагоприятных метеоусловий горожане буквально не могли нормально дышать, задыхались, обрывали телефоны экстренных служб. Вице-губернатор Руслан Гаттаров ещё в ноябре 2017 года в кулуарах форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил, что периоды неблагоприятных метеоусловий в Челябинске отмечаются примерно 180 дней в году. Но для горожан это было совсем не утешение. К чиновникам вообще и к Гладковой в частности у них накопились весьма острые вопросы.

В октябре 2017 года на одном из сайтов в интернете была размещена петиция с требованием отправить чиновницу в отставку. Она набрала более 20 тысяч подписей. Но Ирина Гладкова осталась на своём посту. А в декабре стало известно о том, что она получила благодарность от Совета Федерации за большой вклад в развитие природоохранной деятельности и обеспечение экологической безопасности. Новость об этом вызвала на Южном Урале бурю возмущения и негодования. После множества обращений, направленных жителями региона в Совет Федерации, представители верхней палаты российского парламента пообещали провести проверку.

После увольнения Гладковой министерство природных ресурсов оставалась без постоянного руководителя несколько месяцев. Новый министр был назначен лишь в мае. Им стал профессор Челябинского государственного университета Сергей Лихачёв. От нового руководителя местные жители ожидали улучшения экологической ситуации. Однако всё оказалось не так просто. В первой половине декабря над Челябинском и пригородами висел смог. Как результат — снова обилие жалоб и обращений граждан в экстренные службы. В период неблагоприятных метеоусловий предприятия снизили объёмы выбросов, но многие граждане этого практически не заметили.

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Отметим, в 2018 свои посты покинули ещё два министра, но в отличие от Гладковой новости об этом не вызвали особого ажиотажа. В январе ушёл Сергей Кремлёв, который с 2014 года возглавлял минздрав. Его преемником стал Сергей Приколотин. А в начале ноября должности лишился министр общественной безопасности Евгений Савченко. Эта должность была сокращена. Министерством напрямую стал руководить вице-губернатор Олег Климов.

Также в 2018 году нового руководителя обрело министерство сельского хозяйства. Пост был вакантен с ноября 2017 года, когда на тот момент министр стал вице-губернатором. В начале 2018-го министерство возглавил Алексей Кобылин.

В масштабах Челябинска ключевой стала отставка Евгения Тефтелева с поста главы города. О ней 15 ноября объявил губернатор Борис Дубровский. Слухи о грядущих планах просочились в прессу за несколько дней до этого. Новости не удивили жителей города. Евгений Тефтелев возглавлял Челябинск с лета 2015 года, а перед этим с декабря 2014-го был сити-менеджером, и показал себя, как считают многие горожане, никаким мэром.20 ноября городская дума приняла отставку Тефтелева. Спустя несколько дней он стал вице-губернатором Челябинской области. А врио главы Челябинска был назначен вице-мэр Владимир Елистратов. Теперь депутатам предстоит избрать нового мэра. Конкурс уже стартовал и на пост главы появились первые претенденты. Если всё пойдёт без сбоев, то нового градоначальника столица Южного Урала получит уже к марту.

Скандал вокруг интерната

В феврале грандиозный скандал федерального масштаба разразился вокруг одной из школ-интернатов. К местным журналистам обратились граждане, которые взяли в свои семьи воспитанников этого интерната. И эти самые воспитанники рассказали новым родителям о том, что в интернате якобы совершалось насилие над ними. В частности, они указали на некого «дядю Серёжу», который якобы научил их «взрослым играм», а также на четверых сотрудников учреждения, которые будто бы к этому были причастны.

По словам взрослых, они пытались найти взаимопонимание с руководством интерната, но не смогли. В учреждении их заверили, что дети всё придумали. Это и послужило поводом для обращения в СМИ. Разразился скандал.

Затем областное управление СКР отчиталось о том, что по факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. 51-летний «дядя Серёжа» был задержан и арестован. Директор учреждения уволилась, а четверых сотрудников начали проверять. На время проверок их отстранили от работы.

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал произошедшее шоком и пообещал оказать в расследовании этого дела всяческое содействие. Новости о разгоревшемся под Челябинском скандале дошли до Москвы. Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела в центральный аппарат ведомства. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») также настаивала на том, чтобы к работе с детьми, которые заявили, что пострадали от преступных действий, привлечь специалистов Института им. Сербского.

Своих сотрудников в Челябинск направила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Отреагировали на произошедшее и в Совете Федерации. Вопрос о ситуации вокруг скандала был рассмотрен на заседании рабочей группы по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина посчитала, что в этой ситуации нужно возбудить уголовное дело сразу по нескольким статьям.

«Речь даже должна идти о совокупности преступлений: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации, вовлечение детей в занятие проституцией, организация занятия проституцией. В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц. Да, может, руководство ничего не знало. Но это происходило на протяжении многих лет. Неужели они не видели ничего?» — сказала Елена Мизулина.

Ажиотаж вокруг скандала разгорелся нешуточный. Региональное управление СКР даже обратилось и к журналистам, и к чиновникам с грозным требованием соблюдать законодательство о защите прав детей. Отдельная просьба была адресована к СМИ — «не тиражировать информацию о произошедшем».

Кстати, ещё одно уголовное дело следователи возбудили. По факту халатности. А тем временем опекуны детей стали жаловаться на оказываемое на них давление. Якобы после огласки в СМИ отдельные чиновники угрожали им, что заберут у них детей.

В марте четверо отстранённых от работы сотрудников интерната вернулись на рабочие места. Их вины следователи не нашли. Опекуны подняли тревогу. Но в СКР пояснили им, что проверки продолжаются. А в апреле стало известно о том, что интернат закрывают. В качестве причины были названы проблемы с обеспечением учреждения горячей водой. Но это не всё. Попавшие в некоторые СМИ сотрудники интерната написали заявление в полицию, обвинив журналистов в клевете.

Спортшкола против спорткомитета

В марте-апреле достоянием общественности стало противостояние спортивной школы «Конас» и управления спорта Челябинска. 26 марта глава ведомства Евгений Иванов уведомил директора школы Олега Строгонова о предстоящем увольнении. Причины расторжения контракта он не озвучил.

Олег Строгонов является одним из основателей этой школы. Более того, учреждение готовилось отпраздновать своё 30-летие. Но вместо праздника коллектив школы начал протестовать. 3 апреля на митинг в защиту директора пришли порядка 300 человек. Это и сотрудники школы, и родители учащихся. Люди потребовали отменить увольнение директора и уволить самого Евгения Иванова.

А 4 апреля сотрудники школы начали голодовку. Держали они её несколько дней. Не без потерь — несколько человек были доставлены в больницу. Но в мэрии так и не услышали требований педагогов.

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После этого в ситуацию вмешалось руководство области. И сторонам, наконец, удалось договориться. Тренеры и чиновники согласились с тем, что Олег Строгонов станет заместителем директора спортшколы. А на пост руководителя было решено назначить компромиссную фигуру. 13 апреля голодовка была прекращена.

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Мятежный Миасс

Одной из горячих точек Челябинской области в 2018 году стал город Миасс. Справедливости ради, предпосылки для этого были заложены гораздо раньше. В ноябре 2015 года городское собрание депутатов избрало мэра города. Им стал Геннадий Васьков. Но медовый месяц длился недолго. Через некоторое время взаимоотношения между мэром и назначившим его горсобранием депутатов испортились.

Весной 2017 года депутаты отказались принять отчёт главы городского округа о работе в 2016 году. Ситуация повторилась и 27 апреля 2018 года, уже с отчётом за 2017-й. Это был уже второй неуд подряд. Перед Васьковым всерьёз замаячила угроза отставки.

Примечательно, что изначально отчёт должны были рассмотреть в феврале. Возможно, градоначальнику это было бы выгодно — перед выборами президента Российской Федерации депутаты вряд ли стали бы конфликтовать. Но горсобрание забраковало отчёт и отправило на доработку. 27 апреля депутаты снова рассматривали не доработанный отчёт. Васьков просил у них отсрочки до мая, пообещав предоставить им к тому времени окончательный вариант своего отчёта, но «народные избранники» отказались».

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11 мая стало известно о том, что Геннадий Васьков подал в отставку. Её инициировал губернатор Борис Дубровский, уставший от раздирающих Миасс конфликтов. Он же удовлетворил заявление градоначальника. А 15 мая отставку приняло и собрание депутатов Миасса. На этом заседании Васьков отсутствовал. 14 мая его задержали силовики, а 15-го городской суд отправил его в СИЗО. Теперь уже бывшему мэру вменили в вину превышение должностных полномочий. Якобы в 2017 году тогда ещё мэр дал указание купить за счёт бюджетных средств помещение для размещения детского сада. Причём сделано это было по завышенной стоимости, а здание в итоге оказалось непригодно для таких целей.

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Временным главой Миасса стал Григорий Тонких — заместитель председателя горсобрания. А затем был объявлен конкурс на замещение должности мэра. Борис Дубровский заявил журналистам о том, что Миасс должен возглавить человек из его команды. Но, к счастью или нет, всё пошло не по его плану.

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К концу мая на конкурс заявились десять человек. В том числе и из команды губернатора: его пресс-секретарь Дмитрий Федечкин и на тот момент глава областного Агентства инвестиционного развития Анатолий Лобко. Решающее голосование состоялось 5 июля. Федечкин снял свою кандидатуру. Конкурентом Лобко был руководитель городского комитета по делам молодёжи Данила Михеев. Первый получил поддержку девяти депутатов, а второй — двух. Но 12 депутатов (больше половины) испортили бюллетени. Голосование оказалось сорвано.

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Лишь 28 сентября Миасс, наконец, обрёл нового мэра. И стал Григорий Тонких, которого поддержал 21 депутат из 25. На этом кризис власти в городе был окончен.

Громкие приговоры

В 2018 году на Южном Урале были завершены некоторые громкие судебные процессы. Бывший член Совета Федерации Константин Цыбко не сумел добиться отмены вынесенного ещё в августе 2017 года обвинительного приговора. Свои приговоры также получили бывший вице-губернатор Николай Сандаков и бывший директор компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов.

Константин Цыбко был осуждён в августе 2017 года на девять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в коррупционном преступлении. После этого ео взяли под стражу, а защита подала апелляцию.

Сам экс-сенатор до последнего доказывал, что невиновен. Также он пытался выйти на свободу, хотя бы до вступления приговора в законную силу. Но областной суд его не отпустил. А 1 июня 2018 года приговор районного суда был утверждён вышестоящей инстанцией. Впрочем, даже тогда Константин Цыбко не собирался сдаваться. Его адвокат Константин Коваленко заявил журналистам о намерении дойти до Европейского суда по правам человека.

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11 апреля приговор получил бывший директор компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов. За злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, Центральный районный суд Челябинска отмерил ему два с половиной года колонии общего режима.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. Этому предшествовал скандал с пропажей денег, которые граждане вложили в свои будущие квартиры. Дома на средства дольщиков возводили в жилом районе «Академ Riverside». Но в 2015 году выяснилось, что деньги куда-то пропали. Речь шла о сумме более 8,7 млрд рублей. Стройки замерли. Без квартир к назначенному сроку остались тысячи человек.

Следствие посчитало, что виновным в этом является Сергей Мануйлов. По данным следственных органов, в период с августа 2013 по сентябрь 2015 года, а также в феврале-июне 2016-го он заключил ряд заведомо невыгодных сделок. Это повлекло ущерб дольщикам на сумму более 8,7 млрд рублей и вывод активов на сумму более 1,3 млрд рублей.

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Прокурор потребовал для экс-директора 4,6 лет общего режима. Но суд назначил на два года меньше. Примечательно, что отмеренный судом срок обжаловали и защита, и прокуратура. А пострадавшие дольщики и вовсе просили дать ему условно, так как, по их словам, свои обязательства перед ними он выполнил.

Апелляции рассматривал Свердловский областной суд. В сентябре 2018 года приговор был оставлен без изменения. А тем временем в компании сменилось руководство, а ситуацию со строительством жилья на свой контроль взяли областные власти. В 2017 году было сдано 11 домов. Полностью вопрос с дольщиками «Гринфлайта» планировали решить к концу 2018 года, но явью эти планы пока не стали.

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5 октября срок получил бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков. Советский райсуд Челябинска назначил ему пять с половиной лет строгого режима и постановил взыскать с него в виде штрафа 7 млн рублей.

Сандаков был задержан в конце марта и помещён в следственный изолятор. Затем его уволили с должности заместителя губернатора. Следствие вменило бывшему чиновнику мошенничество в особо крупном размере (статья 159 часть 4) и получение взятки в особо крупном размере (статья 290 часть 6). Позднее было добавлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 часть 6).

Спустя некоторое время Николай Сандаков был отпущен из СИЗО под залог. В апреле 2017 года уголовное дело поступило в суд. Начался процесс. Бывший замгубернатора не признал себя виновным, кроме того, развил активную общественную деятельность.

Приговор Сандакову собирались вынести 25 сентября. Но у суда возникли вопросы к следствию. В итоге оглашение состоялось лишь 5 октября. Обвинение настаивало на десяти годах колонии. В итоге экс-чиновника признали виновным по всем статьям, но от ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации освободили в связи с истечением срока давности. Общий срок составил 5 лет и 6 месяцев. Помогли смягчающие обстоятельства, в частности то, что он оказался многодетным отцом.

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Мусорный коллапс

В сентябре Челябинск охватил мусорный коллапс. Несколько недель твёрдые бытовые отходы из дворов и с улиц просто не вывозили. Подрядчики, которые должны были этим заниматься, бросили свою работу. Город превратился в одну большую свалку.

Катастрофе городского масштаба предшествовало закрытие местной свалки. Она действовала с 1949 года и в течение многих лет её пытались закрыть. В конце 1980-х это чуть было не произошло. Но альтернативного полигона для приёма твёрдых бытовых отходов не было и свалка продолжила работу.

В 1992 году её всё же закрыли. Но только на бумаге. Мусор на неё продолжили свозить. На протяжении многих лет местные жители требовали разобраться с этим полигоном.

Окончательно свалку закрыли только 11 сентября 2018 года. И после этого улицы и дворы Челябинска начали стремительно заполняться мусором. Вывозить отходы оказалось практически некому. Более десяти подрядчиков отказались возить мусор на другие полигоны, расположенные за чертой города. Их не устроило то, что делать это приходится по прежним расценкам. Некоторые, правда, делали вид, что работают. Они вывозили отходы из города, но сваливали их где попало, например, в ближайшем карьере.

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Через несколько дней Челябинск превратился в одну большую свалку. Губернатор обвинил недобросовестных подрядчиков в шантаже с целью побудить власти снова открыть челябинскую свалку и заверил, что этого не произойдёт. 25 сентября власти города объявили о режиме ЧС. По оптимистичным прогнозам чиновников, на то, чтобы очистить столицу Южного Урала от залежей мусора, требовалось десять дней. Уральский полпред Николай Цуканов потребовал от Бориса Дубровского нормализовать ситуацию в течение трёх дней.

В город срочно стянули мусоровозы из других муниципалитетов и даже из Свердловской и Курганской областей. Вместо муниципального унитарного предприятия «Городской экологический центр» к работе здесь приступил оператор из Магнитогорска — ООО «Центр коммунального сервиса». Правда, с кадрами были напряги. Зачастую за рулём мусоровозов сидели водители из других муниципалитетов и регионов, приехавшие вместе с техникой помогать разгребать кучи отходов, и они плохо ориентировались в городе.

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К началу октября ситуация с вывозом мусора в основном стабилизировалась. Режим ЧС сняли. Но ситуация оставалась сложной. На улицах по-прежнему было скопление отходов. Для уборки не хватало водителей мусоровозов. лишь в октябре удалось справиться с последствиями саботажа подрядчиков.

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Тем временем ситуацией заинтересовались прокуратура, Следственный комитет и Федеральная антимонопольная служба. По факту халатности возбудили уголовное дело. Затем последовало ещё одно — по факту мошенничества в особо крупном размере. Оказалось, что некоторые перевозчики отчитывались о вывозе отходов, получали за это деньги, но фактически выполняли работу частично или не делали её вовсе. Таким образом перевозчики «сэкономили» примерно 1 млн рублей.

А в конце декабря административное дело завело областное управление ФАС. В нарушении антимонопольного законодательства обвинили 13 перевозчиков. Органы ФАС рассмотрят это дело уже в январе.

Землетрясение

В ночь на 5 сентября Челябинскую область и окрестности потрясло. Эпицентр землетрясения оказался на территории Катав-Ивановского района. Сила подземных ударов достигала 5,6 балла.

Подземные толчки были зафиксированы в Башкирии, Свердловской области и в Оренбуржье. Но они оказались слабы, население их практически не заметило. А вот жители Катав-Ивановского района приняли на себя основной удар стихии. Обошлось без жертв и серьёзных разрушений. Но сотни сооружений и зданий получили повреждения.

В результате землетрясения была частично повреждена и больница Катав-Ивановска. Пациентов перевели в Усть-Катав. Власти региона приняли решение отремонтировать её и другие учреждения, среди которых оказались школы и детские сады. Кроме того, чиновники пообещали помощь тем гражданам, имущество которых пострадало в результате толчков.

В тот же день подземные толчки были зафиксированы вновь, уже мощностью 4,6 балла. Чиновники успокоили население: оснований для паники нет. На территории Катав-Иванового района был введён режим ЧС.

За помощью к чиновникам после землетрясения обратились 454 человека. Помощь была обещана 411 людям. Им предстояло помочь деньгами на ремонт в размере более 4 млн рублей. В основном у людей оказались повреждены печи. Общий же размер ущерба был оценён в 38,8 млн рублей. Из них основная часть — 32,8 млн — предназначалась для ремонта социальных объектов в Катав-Ивановском районе.

На этом фоне не обошлось без скандала. В ноябре стало известно о том, что администрация Катав-Ивановска объявила аукцион на покупку машины на сумму около 5 млн рублей. Приобрести её планировалось в лизинг за счёт естного весьма скромного бюджета.

Планам чиновников помешал разразившийся скандал. Губернатор Борис Дубровский потребовал от чиновников отменить эту закупку. Что в итоге и было сделано.

Трагедия в Магнитогорске

Теперь о главном событии 2018 года, которое наложило свой чёрный отпечаток и на год 2019-й. Ранним утром 31 декабря в Магнитогорске, в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, раздался взрыв. Затем обрушился подъезд №7. Под обломками оказались более 65 человек.

Срочно прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 18 жильцов дома. Также стало известно о четверых пострадавших и двоих погибших. По факту неосторожного причинения смерти двум и более лицам СКР возбудил уголовное дело.

На место срочно приехал губернатор Борис Дубровский, который как раз находился поблизости. В Магнитогорске и по всей Челябинской области был введён режим ЧС.

О произошедшем немедленно был проинформирован Владимир Путин, который в свою очередь дал соответствующие поручения Зиничеву и главе Минздрава России Веронике Скворцовой. Оба министра прибыли в Магнитогорск и здесь, на месте, руководили оказанием помощи пострадавшим.

Ближе к вечеру в южноуральский город прибыл лично Владимир Путин. Он побывал на месте трагедии, встретился с пострадавшими, находившимися в больницах, и провёл совещание в оперативном штабе. Евгений Зиничев заявил ему, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. Борис Дубровский уточнил: 35, в том числе семеро детей.

Отдельно на совещании зашла речь о судьбе остальных подъездов 12-подъездного жилого дома. Владимир Путин заявил твёрдо и конкретно: в этом случае экономить ни в коем случае нельзя. Всё, что вызывает сомнения, должно быть расселено. На том же совещании глава государства поручил создать правительственную комиссию по помощи пострадавшим и ликвидации последствий обрушения. И в тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев её создал.

Произошедшая в центре Магнитогорска трагедия болью отозвалась в сердцах тысяч, миллионов людей. Местные жители бросились на помощь пострадавшим. Уже в первые часы они буквально завалили эвакуированных из дома людей едой, водой, одеждой и другими необходимыми вещами. У многих из добровольных помощников семьи, дети, которые ждут Нового года и долгожданного Деда Мороза с подарками. Но эти люди предпочли быть там, где их помощь действительно нужна.

К концу 31 декабря официально было известно о пяти пострадавших, среди которых 13-летний школьник, и о семерых погибших. Но где остальные около 40 человек, которые так и не вышли на связь? Глава МЧС Зиничев предположил, что они могут быть под завалами подъезда. Но очень многие местные жители и не только они отгоняли от себя такую мысль. Они искренне надеялись на то, что пропавшие жильцы, быть может, уехали встречать Новый год и скоро вернутся живыми и невредимыми.

Увы, многим надеждам не суждено было сбыться… Большинство иллюзий исчезли уже в первые дни 2019 года, до которого на момент взрыва и обрушения оставалось всего 18 часов.