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Стабильность дороже ваххабизма. ОАЭ всё дальше отходит от Саудовской Аравии

Политика

Несмотря на формально союзнические отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, последний проявляет всю большую независимость на международной арене, преследуя свои интересы, которые всё более далеки от саудовских

Стабильность дороже ваххабизма. ОАЭ всё дальше отходит от Саудовской Аравии
ОАЭ

Александр Карпов, 30 декабря 2018, 21:39 — REGNUM  

Объединённые Арабские Эмираты — государство крайне необычное и тем интересное. Федерация абсолютных монархий, главой которой является президент, он же эмир столичного эмирата Абу-Даби. Страна имеет много общих черт со своими арабскими соседями по Персидскому заливу: огромные запасы нефти (седьмое место в мире), очень жёсткая авторитарная власть, примат ультра-консервативных исламских ценностей в общественной жизни. Вместе с региональным лидером, Саудовской Аравией, ОАЭ входит в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. А 5 декабря этого года министр иностранных дел Эмиратов анонсировал создание двухстороннего Комитета по взаимодействию и координации по вопросам безопасности с Саудовской Аравией. Казалось бы, всё говорит о том, что Абу-Даби выполняет функции младшего брата Эр-Рияда, поддерживая международные инициативы последнего. Однако, реальность показывает, что Эмираты всё более активно действуют за пределами своих границ, в соответствии с интересами, далеко не всегда разделяемыми саудитами и их союзниками.

С момента образования независимого государства в 1971 году, Объединённые Арабские Эмираты начали свою политическую борьбу за выживание. В 70-х годах прошлого века существование ОАЭ как отдельного государства было под вопросом. Саудовская Аравия, Иран, Оман высказывали территориальные претензии к Эмиратам, руководство Ирака оспаривало легитимность руководителей ОАЭ, а повстанцы из Народного фронта освобождения Омана и Персидского залива ставили задачу свержения правительства в Абу-Даби. Будучи небольшим государством, Эмираты с самого начала поняли, что политическая жизнь и успех зависят от аккуратного и умелого выстраивания отношений со всеми региональными силами на Ближнем Востоке.

Будучи членом Лиги арабских государств и Организации Исламской конференции, ОАЭ стремились демонстрировать солидарность по общеарабским вопросам, преследуя при этом, в первую очередь, свои интересы. Даже по такому фундаментальному аспекту политической жизни Ближнего Востока, как арабо-израильский конфликт, Абу-Даби действовал весьма гибко. В частности, после мирного соглашения, заключённого в 1979 году между Израилем и Египтом, и разрыва с последним дипотношений, Эмираты не стали никак ограничивать деятельность египетских рабочих в стране, аннулировать их визы и ограничивать денежные переводы в Египет, что закрепило образ ОАЭ как надёжных партнёров у египтян.

Важнейшим аспектом национальной безопасности Объединённых Арабских Эмиратов являются их отношения с соседями, крупными региональными державами. Ирано-иракская война стала настоящим испытанием для Эмиратов, учитывая, что Эмират Дубай придерживался проиранской позиции, а Эмират Абу-Даби — проиракской. Стране с трудом удалось удержать нейтралитет в ходе этого конфликта. После окончания войны Абу-Даби удалось построить доверительные отношения с Тегераном, которые вместе с тем приходилось и приходится сочетать с особыми отношениями с Вашингтоном.

США для Объединённых Эмиратов стали важнейшим политическим партнёром во всём, что касается поставок вооружений, обучения и подготовки личного состава вооружённых сил. Поддержка США для ОАЭ также показала свою важность в условиях фактического отсутствия единой политической воли и готовности к решительным действиям во время Кувейтского кризиса внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), организации, в которой Эмираты были основателями, и с которой долгие годы связывали надежды на построение надёжных структур и механизмов безопасности в регионе. Хоть ОАЭ и не вышли из Совета, дабы не рушить в одночасье отношения с ближайшими соседями, руководство страны убедилось в том, что «Щит полуострова» (военная структура ССАГПЗ) не обеспечит в должной мере безопасность страны.

Долгое время Эмираты использовали «мягкую силу» во внешней политике, сосредоточившись, главным образом, на гуманитарной деятельности. С 2003 года ОАЭ участвовали в восстановлении экономики Ирака, реконструировали больницы, обучали иракскую полицию. За 15 лет Абу-Даби стал главным инвестором иракской экономики. Аналогичную деятельность Эмираты вели и на территории Афганистана, где помимо собственно гуманитарной помощи отправили небольшой контингент своих военнослужащих в 2008 году. Последнее было особенно положительно воспринято Кабулом, поскольку это были единственные военнослужащие из страны арабо-мусульманского мира, участвовавшие в полномасштабных боевых действиях.

Подобные действия повышали репутацию ОАЭ как самостоятельного субъекта мировой политики на Ближнем Востоке, всё реже оглядывающегося в каждом своём шаге на союзников по ССАГПЗ. Так, в 2011 году в ходе интервенции «Щита полуострова» в Бахрейн с целью усмирения оппозиции Абу-Даби даже не стал отправлять вооружённые силы, ограничившись выделением 500 полицейских, скорее для формального выражения солидарности с официальной Манамой, а также Эр-Риядом, пославшим в Бахрейн тысячу своих солдат. К слову, Оман, Катар и Кувейт и вовсе воздержались от каких-либо активных действий, что вновь продемонстрировало несостоятельность ССАГПЗ как военного альянса.

Наиболее явно внешнеполитические и военные возможности Объединённых Арабских Эмиратов проявились в ходе гражданской войны в Йемене. С 2015 года руководимая Саудовской Аравией коалиция мусульманских государств вторглась в Йемен дабы восстановить власть президента Хади и подавить сопротивление шиитских повстанцев — хуситов, установивших контроль над большей частью Северного Йемена. В данном вторжении активную роль сыграли и вооружённые силы ОАЭ, составившие основу просаудовских коалиционных военных формирований.

Поскольку саудиты являются официальными руководителями данной интервенции, то и все шишки в виде возражений и претензий мирового сообщества падают на их голову. 3 июня 2016 года тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун занёс саудовскую коалицию в список организаций, нарушающих права детей в связи с убийствами детей в ходе вторжения в Йемен. Однако, спустя несколько дней генсек ООН вычеркнул коалицию из списка и впоследствии признал, что принял это решение под давлением Саудовской Аравии. Последний факт ещё больше подпортил репутацию королевства.

В то же время, оставаясь формально на вторых ролях, Арабские Эмираты смогли добиться для себя в Йемене большего при меньших издержках. И здесь необходимо отметить фундаментальное отличие подходов Эр-Рияда и Абу-Даби к решению как йеменского, так и большинства других конфликтов в мусульманских странах. Главная цель саудитов в Йемене — подавление власти хуситов в сопредельных с королевством районах. Для Саудовской Аравии это, по сути, не только борьба с шиитскими боевиками, но также их спонсором — Ираном, главным геополитическим и идеологическим противником. Кроме того, саудиты опираются не только на официального йеменского президента-суннита Хади, но и на радикальную суннитскую группировку Аль-Ислах (близкую к «Братьям-мусульманам»), совместно с которой саудовские военные вели боевые действия против хуситов.

ОАЭ в то же время придерживается более сбалансированного и прагматичного подхода. Как в йеменском, так и в других гражданских конфликтах, Абу-Даби поддерживает те силы, которые способны удержать полноценный контроль на той или иной территории. В отличие от Саудовской Аравии, Эмираты действуют против укрепления как шиитских, так и суннитских радикалов. По словам посла ОАЭ в США, Юсефа Аль-Отайба, в интересах Эмиратов — политически светские сильные правительства на Ближнем Востоке. Это логично, ведь поддержка суннитских радикалов, по сути, дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и ставит ОАЭ в положение младшего брата Саудитов, вынужденного нести дополнительные издержки из-за конфликта старшего брата с Ираном.

Именно поэтому Эмираты были главной страной, открыто поддерживавшей опытного авторитарного лидера шиита Салеха, полагая его фигурой, наиболее способной восстановить в стране светский режим и дать бой как хуситам, так и Аль-Ислаху (которую ещё в 2014 году Эмираты внесли в список террористических организаций). После убийства Салеха хуситами в 2017 году, ОАЭ сконцентрировались на поддержке Южного Переходного Совета (ЮПС), военно-политической организации, ставящей целью восстановление независимости Южного Йемена. Эмираты обучили и вооружили военную структуру ЮПС, «Пояс безопасности», которая эффективно проявила себя в боях с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аль-Ислахом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и хуситами. Южный Переходный Совет — структура, связанная союзническими отношениями уже не с Саудовской коалицией, но исключительно с Арабскими Эмиратами. Кроме того, укрепление власти ЮПС не только ослабляет религиозных радикалов в Йемене, но и предоставляет для ОАЭ беспрецедентные возможности для расширения своего влияния в Аденском заливе, Красном и Аравийском морях.

Этому в значительной степени способствует военная база Эмиратов в Эритрее. А в апреле 2018 года вооружённые силы ОАЭ заняли йеменский остров Сокотра, что выглядело вполне логичным шагом после вынужденного вывода эмиратских военных баз из Джибути и Сомали. Сокотра годами не контролируется йеменскими властями и по сути живёт за счёт гуманитарной помощи из Абу-Даби. Последний же прежде уже использовал остров в качестве временной базы для своих ВВС в 2017 году.

Вовлечённость ОАЭ и Саудовской Аравии в сирийский конфликт несравнимо меньше, нежели в йеменский, однако и здесь всё чаще мы можем видеть противоположные цели двух государств и подходы к их достижению. Саудиты поддерживают различные суннитские радикальные группировки, которые часто именуют «зелёными» или «умеренными террористами», с целью максимального ослабления Ирана и всех проиранских сил, к коим Эр-Рияд относит и правительство Ассада. В Абу-Даби по началу придерживались схожей позиции, не разрывая однако контактов и связей с официальным сирийским руководством. По мере развития гражданской войны, политические приоритеты ОАЭ сместились в сторону поддержки светского авторитарного режима, способного установить стабильность и мир в стране. В связи с этим, Эмираты официально поддержали военные и гуманитарные усилия России в Сирии, а 27 декабря объявили о возобновлении работы своего посольства в Дамаске.

В целом, мы можем видеть как ОАЭ стараются последовательно реализовывать свою стратегию сдерживания исламских радикальных сил на Ближнем Востоке, что также свидетельствует о всё более очевидном несогласии страны с устоявшейся практикой Саудовской Аравии использования ССАГПЗ для реализации своих интересов. Экономическая мощь, боевой опыт, полученный в Йемене, военные базы за рубежом и прагматичный подход во внешней политике показывают преобразование Объединённых Арабских Эмиратов из младшего Саудовской Аравии в региональную державу со своим собственными геополитическими устремлениями и подходами к решению конфликтов в исламском мире.

regnum author Александр Карпов
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Ситуация на Ближнем Востоке
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