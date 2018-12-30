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На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92%

Политика

Российский телевизионный контент в текущем году в эфире украинских телеканалов упал до исторического минимума — 7%

Киев, 30 декабря 2018, 21:33 — REGNUM  92% достигла доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине. Об этом, как передает УНН, сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.

«В 2018 г. украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, — отметил он. — Контент стран ЕС, США и Канады — 14%».

Костинский добавил, что российский телевизионный контент в текущем году в эфире украинских телеканалов упал до исторического минимума — 7%.

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Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили в Винницкой области деятельность интернет-провайдера, который предоставлял местным жителям возможность смотреть российские телеканалы.

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