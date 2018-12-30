Тарасенко назначена замминистра экономического развития РФ

Москва, 30 декабря 2018, 20:16 — REGNUM Заместителем министра экономического развития Российской Федерации назначена Оксана Тарасенко. Соответствующее распоряжение, обнародованное на сайте правительства РФ, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
«Назначить Тарасенко О. замминистра экономического развития РФ», — отмечается в распоряжении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Светлану Радионову новым руководителем Росприроднадзора.
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