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Тарасенко назначена замминистра экономического развития РФ

Политика

«Назначить Тарасенко О. замминистра экономического развития РФ»

Тарасенко назначена замминистра экономического развития РФ
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Министерство экономического развития РФ

Москва, 30 декабря 2018, 20:16 — REGNUM  Заместителем министра экономического развития Российской Федерации назначена Оксана Тарасенко. Соответствующее распоряжение, обнародованное на сайте правительства РФ, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Назначить Тарасенко О. замминистра экономического развития РФ», — отмечается в распоряжении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Светлану Радионову новым руководителем Росприроднадзора.

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