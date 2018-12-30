Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения — Полторак

Киев, , 19:14 — REGNUM Украина намерена в ближайшее время закупить до 20 наименований нового вооружения для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область.

«Мы (Минобороны Украины) планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас ещё нет на вооружении», — сказал Полторак.

По его словам, всего Украина планирует приобрести до 20 наименований вооружений. При этом он отметил, что украинская сторона намерена также создать новое вооружение, а не только закупать его за рубежом.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что зарплаты украинских военных в 2019 году значительно вырастут.

По его словам, с 1 января все военнослужащие ВСУ начнут получать на несколько тысяч гривен больше.

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