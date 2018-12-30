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Лукашенко назвал состоявшимся союз РФ и Белоруссии

Политика

30 декабря глава РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы мировым лидерам по случаю приближающихся новогодних праздников

Лукашенко назвал состоявшимся союз РФ и Белоруссии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Минск, 30 декабря 2018, 18:52 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления российскому лидеру Владимиру Путину в связи с приближающимися новогодними праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко напомнил, что в 2019 году Белоруссия и РФ, которые прошли «непростой путь», отметят двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства.

По его словам, говорить о том, что «союз двух народов состоялся», можно уже с уверенностью.

«Воля белорусов и россиян к единению… будет служить прочным основанием для интеграционного строительства», — подчеркнул белорусский лидер.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 декабря глава РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю приближающихся новогодних праздников мировым лидерам, в том числе и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

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Союзное государство России и Белоруссии
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