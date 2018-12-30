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Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Политика

29 декабря в Москву прибыла делегация высокопоставленных членов правительства Турции

Анкара, 30 декабря 2018, 18:17 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом, как передает информагентство Anadolu Ajansı, сообщили в пресс-службе администрации главы Турецкого государства.

«Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, темы миграционных потоков в Европе и борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Москву прибыла делегация высокопоставленных членов правительства Турции. Одной из основных тем переговоров стала Сирия.

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