Анкара, , 18:17 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом, как передает информагентство Anadolu Ajansı, сообщили в пресс-службе администрации главы Турецкого государства.

«Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, темы миграционных потоков в Европе и борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Москву прибыла делегация высокопоставленных членов правительства Турции. Одной из основных тем переговоров стала Сирия.

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