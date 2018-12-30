Лавров: РФ примет меры, если США разместят в Европе ракеты

Москва, , 17:20 — REGNUM Российская Федерация будет вынуждена принять ответные меры при появлении в Европе ракет США, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, коллеги в странах ЕС пока не готовы к самостоятельности и «следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам».

Министр иностранных дел РФ напомнил, что больше всего волнений по поводу решения Вашингтона выйти из ДРСМД было в ЕС перед голосованием по российской резолюции в поддержку сохранения договора.

«ЕС проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать», — сказал Лавров, слова которого обнародованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон планирует в ближайшее время выйти из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году.

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