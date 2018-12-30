Турция перебросила на границу с Сирией самоходные артиллерийские установки

Анкара, , 16:52 — REGNUM Самоходные артиллерийские установки (САУ) Вооруженных сил (ВС) Турции переброшены в приграничную с Сирией провинцию Газиантеп. Об этом сообщает информагентство Anadolu Ajansı.

«Самоходные артиллерийские установки из различных войсковых частей ВС Турции … переправили в Газиантеп», — передает вещатель.

Отмечается, что установки передислоцированы в провинцию с целью укрепления потенциала приграничных военных частей.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает целостность Сирии.

По его словам, турецкие вооруженные силы не намерены оставаться на сирийской земле после уничтожения террористических организаций.

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