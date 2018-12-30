В Турцию потекла валюта неизвестного происхождения

Ариф Асалыоглу, , 15:23 — REGNUM

Неофициальный приток иностранной валюты побил все рекорды

Согласно сообщению в газете Dünya, бюджетный дефицит в экономике Турции за 10 месяцев 2018 года составил 27,2 миллиардов долларов, а вот приток иностранной валюты из «неопределенных источников» за тот же период побил все рекорды и достиг 18,4 миллиардов долларов. В октябре приток валюты из неопределенных источников составил 355 миллионов долларов, в августе (когда кризис достиг своего пика), эта сумма превысила 5 миллиардов. Бюджетный дефицит и отток капитала из страны во время кризиса достигли 33,7 миллиардов долларов. 15,2 миллиардов из общей суммы дефицита было покрыто за счет резервов Центрального банка Турции. 18,4 миллиардов — за счет притока иностранной валюты из так называемого неопределенного источника (net hata ve noksan).

Трамп о новом задании для турецких военных

Джансу Чамлыбель из газеты Hürriyet в своем материале пишет о том, что президент США Дональд Трамп, ошарашивший свой кабинет и мировую общественность решением о выводе американских войск из Сирии, неожиданно для всех отправился в Ирак. Во время своего визита в Багдад он сообщил, что генералы просили отложить выход из Сирии, но он им ответил: «Нет». И далее: «Мы провели очень хорошую беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом… Другие тоже будут действовать. Потому что это их регион. Они должны разделить бремя расходов и никак не могут это сделать». Президент впервые за все время своего правления с января 2017 года посетил военные части, находящиеся в зоне конфликта. «Я думаю, что многие люди поддержат мою идею. Пришло время использовать свои головы», — сказал Трамп. Проведя 3,5 часа с американскими военными на базе Аль-Асад, президент подчеркнул, что он не планирует выводить американские войска из Ирака. Трамп заявил, что Ирак все еще может быть использован в качестве базы для операций против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. «Соединенные Штаты могут атаковать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так быстро и безжалостно, что они даже не поймут, что произошло», — добавил он.

YPG официально пригласили Асада в Манбидж

Согласно сообщению NTV, «Отряды народной самообороны» (YPG) объявили о том, что пригласили администрацию Дамаска в область, которую оставили на севере Сирии. Сирийская армия в свою очередь объявила о том, что вошла в регион. В заявлении YPG, которых Анкара считает ответвлением «террористической организации», Рабочей партии Курдистана, говорится о том, что их военные силы вышли из Манбиджа для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии: «Мы приглашаем администрацию Сирии для того, чтобы они приняли и защитили от турецкой угрозы принадлежащие нам области». Сирийская армия заявила, что гарантирует безопасность всем гражданам региона. Сообщается, что после того, как Соединенные Штаты начали выводить свои войска из Сирии, «Отряды народной самообороны» на севере страны обратились за помощью к Москве и Дамаску.

История Стамбула восходит к каменному веку

Как сообщает CNN Türk, найденные во время раскопок в стамбульском районе Бейкоз каменные фигуры указывают на то, что следы жизни в Стамбуле начинаются с эпохи палеолита, известного как каменный век. В результате исследований, с 2013 года проводящихся кафедрой доисторической археологии факультета археологии Университета Стамбула с разрешения министерства культуры и туризма, были обнаружены важные находки. В дополнение к каменным находкам, принадлежащим к доисторическим периодам, которые важны с точки зрения культурной истории Стамбула и всей турецкой археологии, были также обнаружены камни в виде человеческих лиц, являющиеся примерами переносного пещерного искусства, камни в виде фигур животных и два каменных предмета. Подобные находки встречались в различных регионах по всему миру в эпоху палеолита. Таким образом находки, обнаруженные во время археологических раскопок в Турции, вносят важный вклад в понимание роли Стамбула в доисторическом периоде.

Турецкие актеры побили все известные рекорды

По сообщению NTV, результаты рейтингов IMDb Starmetre и Moviemetre показывают, что турецкие кинопроизводители и актеры побили все рекорды предыдущих лет. По данным Socipol, первый турецкий сериал от Netfliх «Хакан: защитник» (Hakan: Muhafız) занял 10-е место среди 5 миллионов проектов со всего мира в рейтинге IMDb, установив тем самым рекорд среди всех турецких проектов. Айча Айшин Туран, сыгравшая одну из главных ролей в сериале, заняла 42-е место из 11 миллионов участников, добившись самых лучших результатов среди всех турецких актеров.

«Турецкие звезды» в «охоте на ведьм»

Согласно статье, опубликованной AktifHaber, в рамках расследования в отношении турецких вооруженных сил в Измире, Ване и Стамбуле было арестовано 105 человек, преимущественно военнослужащих. Сообщается, что среди них капитан ВВС Турции, член пилотажной эскадрильи «Турецкие звезды», который был отстранен от занимаемой должности на прошлой неделе. Причиной задержания названо упоминание их имен в расследовании попытки государственного переворота и использование таксофонов. В ходе другой операции в Стамбуле было вынесено решение об аресте 30 человек, в том числе 24 военных врачей.

«Турецкое оружие незаконно проникает в Ливию»

Несмотря на эмбарго ООН, турецкое оружие незаконными путями переправляется в Ливию. Об этом сообщает Ahwal News. В порту Аль-Хумс власти Ливана изъяли два контейнера с грузового судна BF ESPERANZA, следовавшего из Турции. Контейнеры были нагружены оружием и боеприпасами. Тот факт, что незаконный оборот турецкого оружия продолжается, несмотря на санкции ООН, еще больше усиливает давние опасения по поводу того, что Анкара поддерживает исламистские силы, усугубившие нестабильную обстановку в Ливии. Сообщается, что в конфискованных контейнерах были обнаружены пистолеты и винтовки, изготовленные турецкими фирмами Zoraki и Retay, а также около 4,8 миллионов оружейных патронов. В декабре 2013 года сотрудники таможенной службы Египта сообщили о том, что они конфисковали четыре контейнера с оружием, прибывшим из Турции. В сентябре 2015 греческие власти изъяли сухогруз Haddad 1 с незадекламированным оружием из Турции. Кроме того, греческая береговая охрана в январе 2018 года задержала судно Andromeda, следующее под флагом Танзании, которое было нагружено взрывчаткой в порту Мерсина и Искендеруна и направлялось в порт Мисратах.

Заявление в прокуратуру о закрытии партии

Как сообщает Shaber3, партия «Родина», возглавляемая подсудимым по делу Эргенекон Догу Перинчеком, обратилась в прокуратуру с требованием закрытия прокурдской Демократической партии народов (ДПН). Нусрет Сенем, заместитель председателя партии «Родина» и один из подозреваемых по делу Эргенекон, причиной требования закрытия ДПН назвал то, что она «нацелена на действия, направленные против целостности страны и народа и независимости государства». Сенем также упомянул предстоящие выборы в местные органы власти: «Я призываю народ не поддерживать эту партию и тем самым не позволять подобные действия. На местных выборах наш народ должен преградить ей дорогу».

FOX TV и Halk TV грозит закрытие

FOX TV сообщает о том, что Высший совет по телевидению и радио Турции начал расследование в отношении телеканалов Halk TV и FOX TV, выпуски которых привлекли внимание властей. Эксперты совета внимательно изучили телевизионные программы, в которых телеведущий Фатих Портакал и актеры Метин Акпынар и Мюждат Гезен высказывались об Эрдогане. В программе Uğur Dündar ile Halk Arenası на канале Halk TV Гезен говорит: «Он всем делает выговоры, всем грозит пальцем, всем говорит «знай свое место». Послушай, Эрдоган, ты не можешь подвергать сомнению мой патриотизм, знай свое место». Сообщается, что актер якобы вышел за рамки возможной критики. В докладе, подготовленном экспертами RTÜK, приводятся слова телеведущего Портакала: «Ну, давайте, выступим с протестом, устроим мирную акцию. Давайте, против повышения цен на газ». Высший совет по телевидению и радио заявил, что слова ведущего должны основываться на принципах беспристрастности, подлинности и правдивости и не мешать формированию свободного мнения в обществе.

Количество иностранных туристов в Турции растет с каждым днем

Как сообщает Aktif Haber, по данным Статистического института Турции (TÜİK) городом, принявшим больше всего иностранных гостей (12 миллионов 355 тысяч 65 человек) в период с января по ноябрь стала Анталия. Второе место в рейтинге (12 миллионов 265 тысяч 177 туристов) занял Стамбул, а третье (3 миллиона 540 тысяч 847 человек) — Эдирне. За 11 месяцев 2018 года Турция приняла у себя более 37,5 миллионов иностранных туристов. Общее количество гостей вместе с гражданами, проживающими за рубежом, достигло 43 миллионов. По данным министерства культуры и туризма Турции, за 11 месяцев количество пересекших границу увеличилось на 22,25% по сравнению с прошлым годом и составило 37 миллионов 537 тысяч 696 человек. В рейтинге стран, выбирающих Турцию для посещения, лидирует Российская Федерация (в период с января по ноябрь 2018 года число туристов из России возросло на 26,22%). Второе место заняла Германия (25,56% прироста), за ней следует Англия (36,45%).

Коротко, но важно

Лицензия Высшего совета по телевидению и радио (RTÜK) на наземное вещание и положение о порядке и принципах проведения тендера были опубликованы в официальном государственном вестнике Resmi Gazetе. Сообщается, что 50 из 130 радиостанций в Стамбуле будут закрыты по причине ограниченного количества частот в телевизионной башне Чамлыджа, которая будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

Трамп заявил, что Саудовская Аравия согласилась выплатить финансовую помощь, необходимую для реконструкции Сирии, вместо Соединенных Штатов. «Саудовская Аравия согласилась потратить деньги, необходимые для помощи в восстановлении Сирии, вместо США. Вы видели? Разве не приятно, что самые богатые страны, находящиеся на расстоянии 5000 миль от нас, хотят помочь восстановлению своих соседей вместо Соединенных Штатов? Спасибо, Саудовская Аравия!» — заявил Трамп.

Эрдоган объявил 2019 год годом Гёбекли-Тепе. Провинция Шанлыурфа, где располагается памятник Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО комплекс Гёбекли-Тепе, очень обрадовалась этому решению. Юсуф Сабри Дишли, президент ассоциации Гёбекли-Тепе, заявил, что в 2019 году они ожидают приток туристов в Шанлыурфу и к памятнику Гёбекли-тепе, который имеет 12-тысячелетнюю историю.