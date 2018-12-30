«Нафтогаз»: Мы отсудим имущество в Крыму, если докажем, что ответчик — РФ

Киев, , 15:31 — REGNUM Компания «Нафтогаз» намерена отсудить у России около $5 млрд компенсаций за имущество, потерянное в Крыму, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 29 декабря в интервью изданию «Новое время».

Главное в этом деле — доказать, что ответчиком является Россия, отметил Коболев:

«Это и является наиболее тяжёлым элементом в нашем случае, хотя я по этому поводу оптимистичен. У нас были первые слушания в мае, мы их прошли и ожидаем на решение по юрисдикции в следующем году, и после этого будут слушания по сути».

Напомним, Украина хочет компенсировать стоимость 90 морских нефтяных и газовых скважин, восьми стационарных платформ, восьми блок-кондукторов, 370 км газовых трубопроводов и 31 плавсредство, оставшихся в Крыму

Напомним, ранее Коболев заявил, что рассчитывает отсудить у компании «Газпром» $2,1 млрд, добившись ареста активов компании в Европе, а также арестовать акции газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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Отметим, Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году после того как в Киеве был свергнут законно избранный президент страны Виктор Янукович и установился майданный режим, возглавляемый Александром Турчиновым. На референдуме идею о воссоединении Крыма с Россией поддержало свыше 90% жителей полуострова.