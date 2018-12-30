Трамп: Мой «сговор» с русскими — величайшая ложь в истории политики США

Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что фальсификация его сговора с Россией — это величайший обман в истории американской политики. Об этом Трамп написал сегодня, 30 декабря, на своей странице в Twitter.

«Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что последние данные подтвердили «абсолютное отсутствие» каких-либо доказательств его «сговора с Россией».

Трамп подчеркнул, что этот «сговор» был сфальсифицирован американским Минюстом и Федеральным бюро расследований США при президенте Бараке Обаме для того, чтобы помочь Хиллари Клинтон победить на президентских выборах.

Напомним, что эпопея с «российским вмешательством» в выборы президента США и якобы «сговоре Трампа с русскими» длится уже не первый год. Никаких внятных доказательств такого вмешательства и сговора не было представлено ещё в самом начале шумихи по этому поводу. Тем не менее демократам удалось добиться организации сразу нескольких расследований этой заведомой лжи. Расследования не дали каких-то значимых результатов по существо, а лишь стали инструментов давления на Трампа и его администрацию.