Хамас против «русского мира»

Авигдор Эскин, , 10:54 — REGNUM

Россия идет навстречу «Хамасу». Встреча с лидерами «Хамаса» состоится в Москве 15 января.

Если обмыслить беспристрастно это обновленное направление в российской политике, то не всплывают, а вспыхивают вопросы о целесообразности такого официального кремлевского гостеприимства лидерам этой организации. Мы уже метали сомнения о пользе сближения с откровенными продолжателями дела «палестинского» коллаборациониста с Гитлером, муфтия Иерусалима Аль-Хуссейни. Не помешает ли это борьбе за неискажение правды о Второй мировой войне, если завязывается дружба с одним из главных мировых исказителей? Мы также уже задавали вопрос, почему организация «Братья мусульмане» объявлена в России террористической организацией, а ее филиал «Хамас» таковым не признан?

Эти вопросы висят в воздухе и дребезжат, надеясь на ответствование али на отповедь. А покуда безответны, то к ним налетает роем стая «вопросья» и не дает покоя.

В Москве такими решениями заведуют мудрецы внешний сношений. Они взвесили, они знают, они учли. Но что лежит на их весах?

Учли ли они важность для России «русского мира», когда зовут в столицу с намерением «осоюзничить» организацию, доказавшую на деле приверженность геноциду части русского мира? Это никак не попытка манипулятивной смысловой выкриви, а простое обращение к фактам. Сегодня в Израиле проживает около полутора миллиона русскоязычных граждан, среди которых не менее трехсот тысяч — славянского происхождения и более сотни тысяч — граждан России доднесь.

Полтора миллиона представителей «русского мира» являются объектом геноцида для движения «Хамас», о чем ясно говорится в его «Хартии». Более того, званные гости не токмо декларируют намерения, но и претворяют их в жизнь. Так первого июня 2001 года представитель «нетеррористической» организации «Хамас» взорвался в дискоте, где собирались русскоязычные подростки. Двадцать один убит и более сотни ранены. Все они были с точки зрения МИДа России и посольства России в Израиле частью «русского мира». Были там и граждане России.

Это побоище — лишь один из множества примеров душегуства «Хамаса», жертвами которого становились люди «русского мира». Разумеется, под прицелом душегубцев и извергов находятся не только выходцы из СССР. Тем не менее, нельзя не учитывать факт особенно высокого процента жертв террора «Хамаса» среди русскоязычных израильтян. Это объясняется, например, высоким процентом выходцев из СССР среди пассажиров автобусов. Не все сумели сразу обзавестись автомобилями…

А если всех вышезапущенных вопросов мало, то давайте спросим наших московских друзей и партнеров о главном. Зачем это вам, дорогие москвичи?

Если мы внимательно изучим успехи и провалы советской и российской политики в мусульманском мире, то мы четко проведем грань между странами со светским укладом и — исламскими теократиями. Здесь требуются уточнения и оговорки.

Светские Алжир, Тунис, Ливия, Ирак и Сирия были для Москвы в целом полезными союзниками. (Светский Египет воспользовался в свое время советской щедростью, а потом перекинулся к Вашингтону еще в семидесятых. Но это из категории исключений.) К разряду надежных союзников СССР можно отнести и такие террористические организации, как Организация Освобождения Палестины, Народный Фронт Освобождения Палестины и их дочерние предприятия. Все это были далекие от политического и фанатичного исламизма силы.

Приход аятолл в Иране означал для Москвы потерю выгодных партнерских отношений с Тегераном. И ни один из суннитских режимов не был благосклонен к СССР или к России.

У Москвы есть богатый опыт неугасамой вражды к ней со стороны всех без исключения суннитских радикальных режимов и группировок. Это легко проверить на примере их вовлеченности в сепаратиские войны на Кавказе, а также — в Югославии и в Афганистане.

Движение «Хамас» относится к тому крылу арабского и мусульманского мира, где у Москвы никогда не была друзей и партнеров. Вот и возникает вопрос: зачем?

Официальное приглашение лидеров «Хамаса» в Москву вызывает все те вопросы, которые вывесили мы здесь в недоумении. Мы в недоумении. А вы?

Иерусалим