WSJ: Пекин и Вашингтон приступили к выработке торговой сделки

Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, заявивший о «существенном прогрессе» в переговорах о торговле между Китайской Народной Республикой и Соединёнными Штатами, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, но Пекин и Вашингтон явно приступили к выработке договорённостей в данной сфере. Об этом 29 декабря пишет газетойThe Wall Street Journal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, после которого написал в Twitter, что консультации о торговой сделке между двумя странами «продвигаются очень хорошо».

Однако WSJ со ссылкой на свои источники пишет, что Трамп приукрасил реальное положение вещей и стороны не так близки к соглашению, как бы ему того хотелось. По сути, своим заявлением Трамп пытался успокоить рынки, которые, в последние дни, отличаются крайней нестабильностью.

Однако издание отмечает, что участники консультаций со стороны Китая и США всё-таки начали выработку торговой сделки, которая могла быть снять напряженность, увеличив объемы экспорта США и смягчив требования, которые серьезно затрудняют работу американских фирм в Китае.