Воскресенье, 30 Декабря 2018 года
10:43:26 МСК

Последние опросы 2018 года показали бурный рост рейтинга Порошенко

Политика

Никаких предпосылок для реального роста поддержки у президента Украины нет

Последние опросы 2018 года показали бурный рост рейтинга Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

Киев, 30 декабря 2018, 10:25 — REGNUM  Во втором туре президентских выборов на Украине сойдутся Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко, сказано в результатах опросов, проведённых Фондом «Демократические инициативы», центром Разумкова и центром «Социс», сообщило 29 декабря издание Liga.net.

Во всех опросах лидером предвыборной гонки названа Юлия Тимошенко. По данным «Социса» за неё готовы проголосовать 14,4% избирателей, а по данным «Демократических инициатив» и центра Разумкова — 16,1%.

В то же время, на второе место вдруг поднялся действующий президент Украины Пётр Порошенко — 10,8% и 13,8% соответственно.

Напомним, согласно предыдущим опросам, Порошенко, в лучшем случае, входил в пятёрку кандидатов в президенты. У Порошенко наибольший антирейтинг, и он проигрывает любому политику, если даже ему удастся выйти во второй тур выборов.

Читайте также: Во втором туре президентских выборов Порошенко проиграет любому — опрос

По данным популярного украинского журналиста, блогера Антолия Шария, администрация Порошенко специально заказала социологам высокие проценты в итоговых опросах 2018 года, чтобы психологически подготовить избирателей к фальсификациям на выборах, которые запланированы на конец марта 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить