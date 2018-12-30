В Белграде вновь протестовали против политики властей Сербии

Белград, , 09:17 — REGNUM В Белграде 29 декабря состоялась массовая антиправительственная акция протеста. Об этом сообщают сербские СМИ.

Стоит отметить, что это уже четвертое за последнее время антиправительственное шествием по центру сербской столицы. Собравшиеся на акцию, многие из которых были одеты в желтые светооотражающие жилеты, выступили против изменения пенсионного законодательства в Сербии.

Демонстрация прошла под лозунгами «Грабеж пенсионеров — это не реформа» и «Хотим реформу и контроль пенсионного фонда». Шествие началось у здания философского факультета Белградского университета. Колонны протестующих проследовали по улицам сербской столицы. Участники акции свистели в свистки, которые им раздавали организаторы, а также били в барабаны.

Стоит отметить, что протестующих не сопровождали сотрудники полиции или жандармерии в форме, лишь на перекрестах дежурили автомобили автоинспекции, которые останавливали движение автомобилей по маршруту следования колонны. Министерство внутренних дел не приводит данные о численности участников акции. По оценкам СМИ протестующих было несколько тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом для начала протестов в Сербии послужило избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац. Воспользовавшись возникшим недовольством, оппозиция обвинила сербские власти в создании «атмосферы насилия» и вывела людей на улицы. Помимо требований просто расследовать инцидент с Стафоновичем уже вовсю выдвигаются политические требования. В частности, собравшиеся выступают против президента страны Александра Вучича и политкии его правительства.

Следующая акция протеста намечена на 6 января. 16 января оппозиция собирается вывести на улицу наибольшее число своих сторонников.

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