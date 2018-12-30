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Абэ оценил диалог с Москвой по мирному договору

Политика

Премьер-министр Японии рассказал, о чем хотел поговорить с Путиным при встрече

Токио, 30 декабря 2018, 06:04 — REGNUM  Вопрос заключения мирного договора с Россией требует конкретного обсуждения, и по нему еще есть много вопросов, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, сообщает Kyodo.

Комментируя предстоящий визит в Россию, Абэ сказал:

«Хотел бы начать конкретное обсуждение на встрече с президентом [РФ Владимиром] Путиным».

По его словам, российский лидер показал «серьезную решимость заключить мирный договор» с Токио.

Напомним, Абэ прилетит в Россию 21 января. Глава японского правительства собирается на Восточный экономический форум в Давосе (Швейцария) 22 января.

Кроме того, 14 января в России состоится встреча министр иностранный дел Японии Таро Коно с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Мирный договор между Россией и Японией
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