Глава Югры поручила помочь родственникам жертв ДТП под Нефтеюганском

Ханты-Мансийск, , 04:50 — REGNUM Содействие в предоставлении необходимой помощи родственникам погибших и пострадавшим в ДТП на 820-ом км федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» поручила оказать губернатор Югры Наталья Комарова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По поручению Комаровой, нужно быстро установить личности погибших и пострадавших, места их работы и проживания. Должна быть организована работа с их родственниками.

Нужно срочно установить контакты с их семьями, а также с органами власти регионов, в которых проживали погибшие. Требуется официально задействовать страховые компании и мобилизовать все каналы для безотказного выполнения заявок пострадавших.

Напомним, в ДТП с участием автобуса, грузовика и еще двух транспортных средств под Нефтеюганском погибли шесть человек, травмы получили 18 человек. В районе объявлен режим ЧС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Комарова провела экстренное заседание, на котором предупредила, что на дорогах водители ведут себя агрессивно, и такая ситуация продлится, вероятно, еще несколько дней. Она подчеркнула, что на дорогах должны быть усилены мера по обеспечению безопасности.

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