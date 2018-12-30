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Лукашенко подарил Путину картошку – видео

Политика

«Какая-то для жарки, какая-то для драников, какая-то для пюре»

Москва, 30 декабря 2018, 03:47 — REGNUM  Момент вручения президенту РФ Владимиру Путину необычного подарка от белорусского коллеги Александра Лукашенко попал на видео.

https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1079095652536250368

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время предновогодней встречи в Кремле Лукашенко подарил Путину белорусское сало и четыре мешка картофеля с собственного огорода.

Президент Белоруссии привез в Кремль картофель разных сортов «с президентского огорода». Про второй подарок было сказано, что это «самое вкусное, подобранное белорусское сало».

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко подарил Путину четыре мешка картофеля со своего огорода

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