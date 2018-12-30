ВВС обратилась в МИД РФ с жалобой

Лондон, , 03:06 — REGNUM Жалоба в МИД РФ на утечку в СМИ персональных данных сотрудников британской корпорации ВВС поступила от этой компании. На сайте ВВС опубликовано соответствующее обращение директора Всемирной службы ВВС Джейми Ангуса.

Комментируя размещение персональных данных сотрудников корпорации в соцсетях, ВВС отметила, что не имеет влияния ни на политику правительства Великобритании, ни на другие британские средства массовой информации.

«Мы попросили российские власти расследовать это тревожное развитие событий», — заявил Ангус.

По словам представителя ВВС, часть размещенной в соцсетях информации могла быть получена только через специальные источники, поскольку в открытом доступе ее получить было нельзя. В компании считают, что данные появились у их распространителей не без участия российских властей.

Ангус отметил, что в доступе оказался список, полностью соответствующий реестру сотрудников ВВС, официально аккредитованных для работы в РФ. И эти данные не публиковались, только фамилии и имена глав бюро есть в открытом доступе.

Напомним, во второй декаде декабря Роскомнадзор начал проверку деятельности канала BBC World News в связи с решением Ofcom, британского регулятора массмедиа, по телеканалу Russia Today. Роскомнадзор решили проверить материалы BBC на соответствие российским законам.

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