The Hill: Афганистан может вновь превратиться в убежище для боевиков?

Александр Белов, , 07:50 — REGNUM

Вывод войск из Афганистана может привести к восстановлению условий, которые привели к военному вмешательству Вашингтона в Афганистан. С 2001 года Соединенные Штаты понесли в Афганистане серьезные потери. Более 2 тыс. 400 солдат погибли на поле боя, при этом 20 тыс. 400 американских военнослужащих получили ранения. Расходы Соединенных Штатов на военную кампанию в Афганистане составили почти один триллион долларов. Жители Афганистана также понесли крупные потери. По меньшей мере 38 тыс. мирных жителей погибли. Среди афганских сил безопасности потери составили почти 60 тыс. человек, пишут Маниза Надери и Меган Коррадо в статье для американского издания The Hill.

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В 2001 году американская администрация озвучила многочисленные оправдания военной интервенции в Афганистан. Во-первых, Вашингтон планировал наказать «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за организацию терактов 11 сентября. Во-вторых, американские военные заявили о готовности ликвидировать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые предоставили убежище боевикам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вашингтон также стремился освободить афганский народ от репрессий, создать демократическое правительство и расширить права и возможности афганских женщин.

Однако, учитывая то, что Вашингтон так и не смог достигнуть поставленных целей в Афганистане, резкое сокращение американского военного контингента поставило бы под угрозу стабильность афганского правительства, способствовало бы укреплению позиций экстремистов, подорвало бы возможности сил безопасности Афганистана, возмутило бы союзников США и привело к росту нарушений прав женщин. Возможные последствия вывода американских войск вызывают серьезные опасения. Политическая ситуация в стране остается нестабильной после спорных результатов парламентских выборов. Нынешнее афганское правительство становится все менее популярным среди населения, а рост этнической и внутрипартийной напряженности может привести к политическому кризису и росту насилия.

Вывод американских войск приведет не только к укреплению позиций экстремистов, но и расширит геополитическое влияние Китая и России, которая последовательно стремилась подорвать интересы США в Афганистане. К тому же вывод американских войск может поспособствовать падению афганского правительства и превращению Афганистана в убежище для экстремистов, каковым он являлся в 2001 году, когда у власти находились талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американские союзники могут прийти к выводу, что Соединенные Штаты больше не являются надежным партнером, который готов поддерживать демократию, защищать права человека и обеспечивать безопасность тех, кто разделяет общие интересы с Соединенными Штатами. Министр обороны США Джеймс Мэттис, который вскоре должен покинуть свой пост, в своем заявлении об отставке подчеркнул важность поддержания крепких отношений с американскими союзниками. Однако неожиданное решение о выводе военных США может свидетельствовать только об отказе Соединенных Штатов от обязательств перед международными партнерами, а также внешнеполитических принципов, которыми Соединенные Штаты руководствовались на протяжении более 70-ти лет.

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По словам полковника в отставке Кристофера Коленда, который содействовал возобновлению мирных переговоров в Афганистане, при урегулировании афганского конфликта Соединенные Штаты должны проявить уважение к тем жертвам, которые понесли граждане США и жители Афганистана. Никто не говорит о том, что США должны обеспечить постоянное значительное военное присутствие в Афганистане, однако сокращение численности военного контингента именно сейчас и сам подход, предложенный Трампом, сделает бессмысленными те колоссальные жертвы, которые понесли США и Афганистан за прошедшие 17 с лишним лет.