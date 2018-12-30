США приступают к лицензированию добычи нефти в заповеднике на Аляске

Анкоридж, США, , 00:39 — REGNUM Министерство внутреннего обустройства США, в ведении которого находятся природные ресурсы, начинает подготовку к лицензированию нефтедобычи на территории Арктического национального заповедника дикой природы на Аляске, — сообщает Нефтегаз.Ру. Заповедник располагается на берегу моря Бофорта, был создан в 1960 г. и его площадь достигает 19 млн га.

В перспективе будут рассмотрены 4 варианта, какие части заповедника могут быть открыты для бурения. После 45-дневного общественного обсуждения, Бюро по землеустройству США выберет летом 2019 года один из вариантов. Аукционы для бурения в заповеднике пройдут до конца 2019 г. К бурению победители аукционов приступят через 10 лет, после проведения исследований и согласований. Геологическая служба США считает что запасы нефти здесь составляют около 10,4 млрд барр., что может принести прибыль до 296 млрд долл. США в бюджет США.

Против этих планов экологи и демократическое большинство в Палате представителей Конгресса США.

Планами США обеспокоен Всемирный фонд дикой природы (WWF). 27 декабря 2018 г. WWF предупредил российское МИД, что в случае аварии может пострадать не только Аляска, но и восточный сектор российской Арктики. Пятно нефти будет дрейфовать в западном направлении, в акваторию Чукотского моря. Основанием для опасений о направления дрейфа нефти является дрейф канадской баржи NATL II, которую в 2014 г. во время сильного шторма в море Бофорта сорвало с буксирного троса и унесло в море. Из-за тяжелой ледовой обстановки, штормов и отсутствия сильных ледоколов баржу удалось взять на буксир лишь спустя 9 месяцев у берегов Чукотки.

На своем сайте WWF России просит МИД РФ «обратиться к американской стороне с предложением провести трансграничную оценку воздействия планируемой программы на окружающую среду в соответствии с принципами Конвенции ЕЭК ООН «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте». Кроме того, по мнению экологов, к работе необходимо привлечь все заинтересованные стороны, в том числе Всемирный фонд дикой природы. Проведение трансграничной ОВОС позволит минимизировать экологические риски в восточном секторе российской Арктики, вызванные разработкой нефтегазовых месторождений Аляски».

Международные экологи, ранее обращающие внимание к проблемам освоения российских участков Арктики, наконец заметили грубейшее нарушение экологических требований властями США собирающимися разрешить добычу нефти в арктическом заповеднике. Более того, они посчитали что одним из союзников способных препятствовать этим планам может стать Россия.