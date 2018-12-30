Украинские раскольники планируют получить томос на Рождество

Киев, , 00:19 — REGNUM Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) получит томос об автокефалии 6 января 2019 года, заявил глава украинских раскольников Епифаний, сообщает 29 декабря УНИАН.

По словам Епифания, 6 января он будет в Константинополе служить литургию вместе с Константинопольским патриархом Варфоломеем. После этого Епифанию вручат томос, с которым он и вернется на Украину. А 7 января ПЦУ намерена праздновать одновременно Рождество и получение томоса.

Напомним, действия Константинополя вызвали раскол в мировом православии. РПЦ, а за ней ряд других поместных церквей, прекратили евхаристическое общение со Вселенским патриархатом за его политически мотивированные действия в отношении Украины.

Отметим, что единственная каноническая церковь на Украине — это УПЦ МП, поскольку действия Константинополя противоречат всем православным канонам.