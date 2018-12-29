Украинские СМИ: депутаты Рады голосовали за принятие госбюджета за взятки

Киев, , 23:58 — REGNUM Депутаты Верховной рады проголосовали за принятие бюджета на 2019 год потому, что договорились с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом о выделении им средств из госбюджета, сообщает 29 декабря «Экономическая правда».

Согласно сообщению, перед голосованием за принятие госбюджета украинские парламентарии провели с Гройсманом и другими членами правительства встречу, где договорились, что за принятие госбюджета парламентские партии получат около 10 млн гривен ($360 тыс.).

Однако, хотя правительство и согласилось, партии получили только 20% от желаемого.

Напомним, коррупция на Украине пронизывает все слои власти: от президента до самых мелких чиновников. Об этом говорят и на Западе, где требуют, чтобы Киев начал, наконец, бороться с коррупцией.