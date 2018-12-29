Глава МВД Украины: военное положение было неполноценным

Киев, , 23:51 — REGNUM Военное положение на Украине было неполноценным, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает 29 декабря «Страна.ua».

По его словам, на Украине был объявлен на месяц некий «суррогат военного положения». Аваков считает, что во время военного положения должна были быть введены военные администрации, а госслужбы должны были напрямую подчиняться военным властям. Тем не менее военное положение позволило провести учения по взаимодействию всех служб и подразделений МВД, сказал Аваков.

Напомним, военное положение на Украине было введено с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях. Причиной ввода военного положения послужили провокации трех украинских боевых суден в территориальных российских водах. Российские пограничники пытались решить ситуацию миром, однако украинские судна намеренно вели себя провокационно и совершали опасные маневры. В результате российские пограничники вынуждены были задержать судна.

Киев назвал действия России «провокацией» и ввел военное положение.