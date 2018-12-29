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ЛНР: убийство российского добровольца в украинской тюрьме будет раскрыто

Политика

Валерий Иванов погиб в декабре 2018 года в колонии от побоев украинских карателей

Луганск, 29 декабря 2018, 23:06 — REGNUM  Убийство российского добровольца Валерия Иванова, сражавшегося в Донбассе, будет расследовано до конца, заявила представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Кобцева, сообщает 29 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, заявления украинской стороны о том, что Иванов якобы скончался в украинской тюрьме от несчастного случая, являются «фашистской пропагандой», не имеющей ничего общего с реальностью. Кобцева подчеркнула, что ЛНР будет добиваться полного расследования факта убийства Иванова.

Как отметил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, нет никаких сомнений в том, что Иванов погиб от рук украинских карателей в колонии, однако полностью восстановить картину гибели пока невозможно — нет результатов независимой экспертизы.

Напомним, Иванов был в списках на обмен в 2017 году, однако в последний момент киевский режим вычеркнул его и всех российских граждан из списков. В декабре 2018 года Иванов погиб в украинской колонии от побоев украинских карателей. 29 декабря Иванов был похоронен в российском Северодвинске.

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Террор и политические убийства на Украине
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