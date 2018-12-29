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Украинские пограничники получили от западных «партнеров» почти $7 млн

Политика

В 2018 году

Украинские пограничники получили от западных «партнеров» почти $7 млн
Иллюстрация: Gov.ua
Украинские пограничники

Киев, 29 декабря 2018, 23:03 — REGNUM  В 23 проектах совместно с правительствами США, Канады, Норвегии и Германии участвовала в 2018 году государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), сообщает 29 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, ГПСУ получает значительную поддержку от иностранных организаций и западных стран. Так, международная финансовая помощь украинским пограничникам в 2018 году составила 190 млн гривен ($6,86 млн), а почти 600 украинских пограничников получили от ЕС евросертификаты по проверке документов и опознанию угнанных автомобилей.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот под лозунгом «Украина — это Европа». Однако после этого киевский режим начал осуществлять лишь косметические изменения, которые никак не приблизили реально страну к ЕС. Зато вместо этого значительно усилилась бедность среди населения, уменьшилась зарплата и выросли тарифы на ЖКХ.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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