Находки с Земли Франца-Иосифа пополнили фонды нацпарка «Русская Арктика»

Архангельск, , 22:27 — REGNUM Экспертно-фондовая комиссия национального парка «Русская Арктика» включила в состав музейного фонда парка новые артефакты. Они собраны на полярной гидрометеорологической станции Бухта Тихая на острове Гукера, архипелаг Земля Франца-Иосифа. Это полевой телефон, метеозонд, аккумулятор 1930−1950-х годов и другие предметы — сообщает сайт нацпарка «Русская Арктика».

Собирать предметы в Бухте Тихая начали с 2011 года. Артефакты проходят экспертизу комиссии, в которую входят эксперты Архангельского краеведческого музея. В декабре 2018 года 126 предметов включены в состав музейного фонда. В 2019 году часть музейного собрания Бухты Тихая войдет в состав выставки, посвященной 90-летию открытия станции, которая откроется весной в историко-архитектурном комплексе Архангельские гостиные дворы.

Нацпарк активно сотрудничает с музеями Архангельской области и других северных регионов России. Как сообщает сайт Архангельского краеведческого музея, в 2012 году у нацпарка с ним подписан договор о сотрудничестве, выставки «Русской Арктики» проводятся в Музее изобразительных искусств Архангельской области, музее Арктики и Антарктики Санкт-Петербурга, других музеях.

В октябре 2016 года ИА REGNUM сообщало о находке и передаче в музей национального парка «Русская Арктика» в Архангельске остатков секретной немецкой метеостанции «Кладоискатель» (Schatzgraber), действовавшей в 1943—1944 годах на арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Одним из направлений обоснования прав России на Арктику являются история ее освоения, документы и артефакты, связанные с ним. Поэтому работа экспедиций «Русской Арктики» по сбору исторических предметов на архипелаге — часть работы, позволяющей дополнительно обосновать заявку РФ на арктический шельф, вести освоение ее природных богатств, рассматривать Севморпуть как российскую транспортную артерию.