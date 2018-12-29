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Глава ПЦУ попытался оправдаться за то, что церковь не стала патриархатом

Политика

Вышло не очень

Киев, 29 декабря 2018, 22:03 — REGNUM  Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) пока не нуждается в патриаршем статусе, заявил глава украинских раскольников Епифаний, сообщает 29 декабря «Укринформ».

По его словам, отсутствие у ПЦУ патриаршего статуса — это «не проблема», так как якобы церковь и не должна получать этот статус, а также это «неактуально». Епифаний при этом попытался убедить граждан Украины в том, что патриарший статус раскольники получат, но лишь когда ПЦУ станет «большой сильной церковью».

Напомним, после создания ПЦУ оказалась вовсе не такой независимой, какой ее пытались представить украинские власти: раскольническая церковь получила статус митрополии. Таким образом, Константинополь заявил, что это он является главным на Украине, а никакая не «украинская автокефальная церковь».

Отметим, что канонической церковью на Украине по-прежнему остается УПЦ МП.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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