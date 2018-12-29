Минобороны Украины пообещало значительно повысить зарплаты военнослужащим

Киев, , 22:14 — REGNUM Зарплаты украинских военных в 2019 году значительно вырастут, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 29 декабря УНИАН.

По его словам, с 1 января все украинские военнослужащие начнут получать на несколько тысяч гривен больше. Так, командир бригады будет получать почти 26 тыс. гривен ($940), что на 8−9 тыс. гривен ($290−330) больше, чем ранее. Обычные контрактники будут получать более 10 тыс. гривен ($360), а зарплаты командиров батальона и роты составят 19−23 тыс. гривен ($690−830) и 16 тыс. гривен ($580) вместо 14 тыс. гривен ($510) и 12 тыс. гривен ($430) соответственно.

Напомним, несмотря на громкие заявления украинских чиновников, военнослужащим ВСУ часто задерживают или не выплачивают зарплату, что становится причиной массового увольнения офицерского состава и контрактников. Также в ЛНР заявляли, что слова о повышении зарплат для ВСУ — это обычный блеф, так как денег в украинской казне на это нет.