Киев, , 20:19 — REGNUM Россия подготавливает диверсию с применением химических веществ против мирных жителей Донбасса, заявил 29 декабря представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Как сообщает украинское издание УНИАН, Скибицкий утверждает, что в середине декабря в Донбасс направились российские специалисты по применению боевых отравляющих веществ для «подготовки диверсионно-террористического акта».

Кроме того, представитель ГУР заявил, что в Донецкую и Луганскую республики из России доставлены средства индивидуальной защиты для военнослужащих.

Вадим Скибицкий также заявил, что после применения боевых отравляющих веществ против мирного населения Донбасса российские власти и СМИ намерены сообщить, что химическое оружие было использовано украинской армией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Донецкой Народной Республики неоднократно сообщали о прибытии в контролируемую Киевом часть Донбасса емкостей с отравляющими веществами и появлении там британских военных с индивидуальными средствами химзащиты.

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