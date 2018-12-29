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Минобороны Украины: Россия готовит химическую атаку в Донбассе

Политика

Эту химатаку Россия якобы намерена выдать за применение химоружия украинской армией

Минобороны Украины: Россия готовит химическую атаку в Донбассе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 29 декабря 2018, 20:19 — REGNUM  Россия подготавливает диверсию с применением химических веществ против мирных жителей Донбасса, заявил 29 декабря представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Как сообщает украинское издание УНИАН, Скибицкий утверждает, что в середине декабря в Донбасс направились российские специалисты по применению боевых отравляющих веществ для «подготовки диверсионно-террористического акта».

Кроме того, представитель ГУР заявил, что в Донецкую и Луганскую республики из России доставлены средства индивидуальной защиты для военнослужащих.

Вадим Скибицкий также заявил, что после применения боевых отравляющих веществ против мирного населения Донбасса российские власти и СМИ намерены сообщить, что химическое оружие было использовано украинской армией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Донецкой Народной Республики неоднократно сообщали о прибытии в контролируемую Киевом часть Донбасса емкостей с отравляющими веществами и появлении там британских военных с индивидуальными средствами химзащиты.

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