«Новогоднее перемирие» в Донбассе: ВСУ обстреляли посёлок севернее Донецка

Донецк, , 19:52 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики на северной окраине Донецка в нарушение «новогоднего» перемирия, вступившего в силу в ночь на 29 декабря. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«В 12:30 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению от населенного пункта Пески к населенному пункту Жабичево, применялось стрелковое оружие», — приводит сообщение СЦКК «Донецкое агентство новостей».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня украинские силовики обстреляли из вооружения БМП позиции Народной милиции ЛНР у населённого пункта Веселогоровка, а также открыли огонь из стрелкового оружия возле населённого пункта Николаевка.

Напомним, что с 0:00 субботы, 29 декабря, в Донбассе в ступил в силу режим прекращения огня, договорённость о введении которого была достигнута участниками трёхсторонней контактной группы.

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