Суббота, 29 Декабря 2018 года
19:47:42 МСК

Бывший премьер-министр Турции займет пост мэра Стамбула

Политика

Пост премьер-министра в Турции упразднен после изменения Конституции

Анкара, 29 декабря 2018, 19:47 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма на пост мэра Стамбула, 29 декабря передает агентство Associated Press.

Йылдырым, в настоящее время занимающий пост спикера турецкого парламента, был премьер-министром до изменения конституции Турции.

Пост премьер-министра в Турции упразднен после конституционного референдума 2017 года, который расширил полномочия президента.

Читайте также: Эрдоган: Турция «поддерживает территориальную целостность» Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить