Глава ЛНР назначил руководителей девяти министерств

Луганск, 29 декабря 2018, 22:04 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) глава республики Леонид Пасечник назначил глав девяти министерств, сообщает 29 декабря «Луганский информационный центр».
Согласно сообщению, на руководящие должности были назначены следующие люди:
- Министр природных ресурсов и экологической безопасности — Дегтярев Юрий Анатольевич;
- Министр иностранных дел — Дейнего Владислав Николаевич;
- Министр труда и социальной политики — Малахова Светлана Анатольевна;
- Министр финансов — Мануйлов Евгений Владимирович;
- Министр здравоохранения — Пащенко Наталия Александровна;
- Министр сельского хозяйства и продовольствия — Пронько Юрий Александрович;
- Министр культуры, спорта и молодежи — Сидоров Дмитрий Сергеевич;
- Министр связи и массовых коммуникаций — Фетисов Олег Васильевич;
- Министр образования и науки — Цемкало Сергей Александрович.
Напомним, ранее Пасечник назначил еще трех министров: Антонова Анатолия Андреевича — министром госбезопасности, Кацавалова Евгения Анатольевича — главой МЧС, Корнета Игоря Александровича — главой МВД. Премьер-министром ЛНР был назначен Козлов Сергей Иванович.