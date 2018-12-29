Глава ЛНР назначил руководителей девяти министерств Политика Ранее были назначены руководители МГБ, МВД и МЧС Луганск, , 22:04 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) глава республики Леонид Пасечник назначил глав девяти министерств, сообщает 29 декабря «Луганский информационный центр». Согласно сообщению, на руководящие должности были назначены следующие люди: Министр природных ресурсов и экологической безопасности — Дегтярев Юрий Анатольевич ;

; Министр иностранных дел — Дейнего Владислав Николаевич ;

; Министр труда и социальной политики — Малахова Светлана Анатольевна ;

; Министр финансов — Мануйлов Евгений Владимирович ;

; Министр здравоохранения — Пащенко Наталия Александровна ;

; Министр сельского хозяйства и продовольствия — Пронько Юрий Александрович ;

; Министр культуры, спорта и молодежи — Сидоров Дмитрий Сергеевич ;

; Министр связи и массовых коммуникаций — Фетисов Олег Васильевич ;

; Министр образования и науки — Цемкало Сергей Александрович. Напомним, ранее Пасечник назначил еще трех министров: Антонова Анатолия Андреевича — министром госбезопасности, Кацавалова Евгения Анатольевича — главой МЧС, Корнета Игоря Александровича — главой МВД. Премьер-министром ЛНР был назначен Козлов Сергей Иванович.

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