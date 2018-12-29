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Глава ЛНР назначил руководителей девяти министерств

Политика

Ранее были назначены руководители МГБ, МВД и МЧС

Луганск, 29 декабря 2018, 22:04 — REGNUM  В Луганской Народной Республике (ЛНР) глава республики Леонид Пасечник назначил глав девяти министерств, сообщает 29 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, на руководящие должности были назначены следующие люди:

  • Министр природных ресурсов и экологической безопасности — Дегтярев Юрий Анатольевич;
  • Министр иностранных дел — Дейнего Владислав Николаевич;
  • Министр труда и социальной политики — Малахова Светлана Анатольевна;
  • Министр финансов — Мануйлов Евгений Владимирович;
  • Министр здравоохранения — Пащенко Наталия Александровна;
  • Министр сельского хозяйства и продовольствия — Пронько Юрий Александрович;
  • Министр культуры, спорта и молодежи — Сидоров Дмитрий Сергеевич;
  • Министр связи и массовых коммуникаций — Фетисов Олег Васильевич;
  • Министр образования и науки — Цемкало Сергей Александрович.

Напомним, ранее Пасечник назначил еще трех министров: Антонова Анатолия Андреевича — министром госбезопасности, Кацавалова Евгения Анатольевича — главой МЧС, Корнета Игоря Александровича — главой МВД. Премьер-министром ЛНР был назначен Козлов Сергей Иванович.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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