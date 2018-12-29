Сергей Лавров дал оценку российско-турецким переговорам по Сирии

Москва, , 18:25 — REGNUM Российско-турецкие переговоры высокого уровня по Сирии, прошедшие в Москве, были очень полезными, заявил 29 декабря журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России пояснил, что в ходе встречи с турецкой делегацией обсуждались борьба с терроризмом, вопросы гуманитарного характера, возвращение и устройство беженцев.

Сергей Лавров отметил, что была затронута тема реализации задач, обозначенных астанинским форматом урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Москве прошли переговоры с участием министров обороны, глав МИД и руководителей разведслужб России и Турции. Россию на них представляли Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов. В состав турецкой делегации входили глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава военного ведомства Хулуси Акар, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и начальник Национальной разведслужбы Хакан Фидан.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, одной из центральных тем этой встречи будут ситуация в зоне «Идлиб» и положение к востоку от реки Евфрат.

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